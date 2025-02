Erik ten Hag spreekt zich helder uit over toekomst als trainer: 'Ik ga niet...'

Erik ten Hag gaat niet vóór 1 juli aan de slag als hoofdtrainer, zo vertelt de trainer aan SEG Stories, een podcast van het zaakwaarnemerskantoor waar Ten Hag onder contract staat.

Ten Hag werd eind oktober de laan uitgestuurd bij Manchester United. De Nederlander presteerde volgens de clubleiding van the Red Devils dusdanig teleurstellend dat een scheiding tussen beide partijen de beste optie was.

Rúben Amorim werd aangesteld als de vervanger van Ten Hag maar ook onder de Portugees wil het nog niet echt boteren. Inmiddels staat de rode club uit Manchester op een erbarmelijke vijftiende plek.

De voormalig trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax bewaart goede herinneringen aan zijn tijd als manager van een van de grootste clubs ter wereld. "Als er iets is dat ik mis, is het wel Old Trafford op dit moment", verzucht hij in een teaser van het nieuwe seizoen van het podcastprogramma.

Ten Hag kende een veelbelovende eerste seizoen bij Manchester United, waar hij de EFL Cup veroverde en op de derde plek van de Premier League-ranglijst eindigde. Het vervolgseizoen was in competitieverband teleurstellend, maar wel werd er opnieuw een prijs gepakt: de FA Cup.

"We hebben veel hoogtepunten beleefd", blikt de 55-jarige oefenmeester terug. "Maar zoals ik altijd zeg: er is altijd ruimte voor verbetering. Goed is niet goed genoeg", luidt het motto van Ten Hag, die samen met enkele stafleden 17,5 miljoen euro op mocht strijken na het ontslag bij the Mancunians.

"Je werkt eigenlijk naar een stip aan de horizon, maar bij de horizon kom je niet." Voor nu is hij even werkloos, maar zijn naam viel onder meer al weer bij Borussia Dortmund en Feyenoord, toen respectievelijk Nuri Sahin en Brian Priske hun congé kregen.

"Ik heb al voor mezelf besloten dat ik niet voor 1 juli ga beginnen met trainen", belooft Ten Hag. Na de zomer is hij dus wel weer beschikbaar voor teams die op zoek zijn naar een nieuwe eindverantwoordelijke.