Erik ten Hag moet belangrijke basisspeler wekenlang missen bij Manchester United

Kobbie Mainoo is de komende maand niet inzetbaar voor Manchester United, zo melden diverse Engelse media. De negentienjarige middenvelder heeft een spierblessure opgelopen, waardoor manager Erik ten Hag zijn vaste basiskracht wekenlang moet missen.

Tijdens het vernederende thuisduel met Tottenham Hotspur (0-3 nederlaag) werd Mainoo in de rust gewisseld vanwege zijn klachten. Tegen FC Porto (3-3) zat hij niet bij de wedstrijdselectie, maar een week later speelde hij wel 85 minuten mee op bezoek bij Aston Villa (0-0).

De tienvoudig international van Engeland meldde zich vervolgens af bij het nationale elftal en zijn spierkwetsuur zorgt ervoor dat hij ook in de komende maand nog niet kan spelen. Naast Mainoo ontbreken ook Noussair Mazraoui, Harry Maguire en Leny Yoro zaterdag tegen Brentford.

Luke Shaw, Manuel Ugarte, Mason Mount en Alejandro Garnacho en Rasmus Højlund behoren tot de twijfelgevallen. Vrijdagmiddag geeft Ten Hag nog een persconferentie in aanloop naar het thuisduel in de Premier League. Mogelijk wordt er dan meer duidelijk over zijn selectie.

Mainoo kreeg deze week niet alleen slechts nieuws te horen. De tiener behoort tot de laatste 25 kanshebbers voor de Golden Boy-award. Mainoo is een van de blikvangers in een lijst met vele fraaie namen.

Ook Ajacied Jorrel Hato behoort tot de laatste 25 namen, al lijkt hij weinig kans te hebben op het winnen van de prijs. Yamal (Barcelona), João Neves (Benfica), Garnacho, Mainoo (beiden Manchester United) en Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) zullen hoog op de lijst staan.

Manchester United speelt zaterdagmiddag om 16.00 uur thuis tegen Brentford. Daarna zal de selectie van Ten Hag zich opmaken voor een reis naar Istanbul, waar een pikant treffen met voormalig manager José Mourinho wacht.