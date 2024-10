Erik ten Hag maakt zich geen zorgen om zijn positie bij Manchester United: 'Heb bewezen dat ik altijd zal winnen'

Erik ten Hag maakt zich geen zorgen om zijn baan bij Manchester United. Dat vertelt de 54-jarige manager in gesprek met Sky Sports. Ten Hag wijst onder meer naar het proces en naar de trofeeën die hij de afgelopen jaren binnensleepte. “In mijn laatste zes seizoenen heb ik altijd een prijs gepakt. Daar gaan we nu ook weer voor.”

De druk op de Nederlandse oefenmeester is wederom toegenomen na de ontluisterende nederlaag tegen Tottenham Hotspur (0-3) van afgelopen weekend. Ten Hag geeft aan dat hij zichzelf ook dingen kwalijk neemt. “We doen het samen. Als de spelers slecht presteren, betekent dat dat ik mijn werk niet goed heb gedaan, want ze speelden niet zoals ik had verwacht.”

“We doen het samen en moeten samen vechten om hier weer uit te komen”, klinkt de manager strijdbaar. “We zitten al langer in een overgangsfase bij Manchester United. Vanaf het moment dat ik binnenkwam wisten we dat we dingen moesten veranderen.”

“Ondertussen moet je wel winnen en ik denk dat we dat de afgelopen twee jaar hebben bewezen”, vervolgt Ten Hag. “Ik heb in mijn carrière bewezen dat ik altijd zal winnen. Ik heb in de laatste zes jaar acht prijzen gewonnen.”

“We hebben veel spelers met potentie. Zodra we ons verbeterd hebben en onze problemen opgelost hebben, weet ik zeker dat we onze doelen gaan behalen dit seizoen. Welke doelen dat zijn? Dat is altijd het winnen van prijzen en zo hoog mogelijk eindigen in de Premier League. Dat is zeker belangrijk voor ons.”

Volgens de BBC krijgt Ten Hag van de clubleiding nog twee wedstrijden de kans om te bewijzen dat hij de juiste trainer is voor the Red Devils. Als de Engelse topclub overeind blijft tegen FC Porto (donderdagavond, uit) en Aston Villa (zondagmiddag, uit) krijgt hij de kans om het tij te keren.

“Ik ben er niet mee bezig, ik ben niet bezorgd”, zegt Ten Hag over zijn positie. “We hebben in de zomer afspraken gemaakt waar we allemaal achter staan. We weten dat de strategie is om jonge spelers binnen te halen en we zitten in een overgangsfase.”

Manchester United staat momenteel op de dertiende plaats in de Premier League, met zeven punten uit de eerste zes competitiewedstrijden. In de Europa League begon de club met een teleurstellende remise tegen FC Twente (1-1).