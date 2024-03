‘Erik ten Hag is bezig aan zijn laatste jaar als manager van Manchester United’

Wim Kieft maakt zich zorgen over de positie van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De spits van weleer is bang dat de Nederlander bezig is aan zijn laatste maanden als keuzeheer van de huidige nummer zes in de Premier League.

"Het is Ten Hag toch niet gelukt om zijn speelwijze erin te krijgen bij United", oordeelt Kieft vrijdag in zijn column voor De Telegraaf. "Niet dat hij de speelwijze bij Ajax heeft uitgevonden, trouwens. Ajax speelde al vijftig jaar zo en hij had het geluk van een geweldige lichting jeugdspelers."

Kieft kijkt niet voor zijn plezier naar de wedstrijden van the Red Devils. "Bij Manchester United is het voetbal nog steeds niet om aan te zien en daarom verwacht ik dat Ten Hag aan zijn laatste jaar bezig is", aldus de voormalig spits over de manager die aan zijn tweede jaar op Old Trafford bezig is.

Volgens Kieft zijn er echter ook verzachtende omstandigheden voor Ten Hag in Engeland. "Het klimaat waarin hij bij United moet werken is ook totaal anders dan bij City."

"Bij de buren zie je een bepaalde sfeer, er heerst een ware voetbalcultuur en lijkt alles ook in de top op een team. Txiki Begiristain is er de technisch directeur en die werkt los van Pep Guardiola met meer vroegere Barcelona-mensen samen."

De tijden dat Manchester United het Engelse voetbal domineerde zijn voorbij, weet ook Kieft. "Zo’n team heeft United al heel lang niet meer. Er moet iets goed mis zijn bij die club. Want Mourinho en Van Gaal waren ook geen kleine trainers die er sneuvelden."

Evaluatie

Demeldde onlangs dat Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi in de gaten wordt gehouden door Manchester United, waar Ten Hag dus niet geheel zeker lijkt te zijn van zijn positie.

Sir Jim Ratcliffe, co-eigenaar van the Red Devils, gaat de komende maanden de prestaties van Ten Hag evalueren. Bij een negatieve beoordeling geldt De Zerbi als topkandidaat om de Haaksberger op te volgen.

