Erik ten Hag heeft enorm probleem in zijn selectie na wéér een zware blessure

De kans bestaat dat Luke Shaw dit seizoen niet meer in actie kan komen voor Manchester United, zo meldt de Daily Mail. The Red Devils bevestigen woensdagavond dat de 28-jarige linksback een spierblessure heeft opgelopen en verwachten dat hij ‘een paar’ maanden afwezig zal zijn. Shaw raakte afgelopen weekend in het uitduel met Luton Town (1-2) geblesseerd en moest al voor rust vervangen worden.

Het is nog onduidelijk of de 31-voudig international van Engeland wel in actie kan komen op het EK van deze zomer. Door de blessure heeft Erik ten Hag momenteel geen enkele fitte linksback in zijn selectie.

Shaw stond tussen augustus en november al drie maanden aan de kant wegens een spierblessure, waardoor hij zestien wedstrijden van Manchester United moest missen. Omdat ook Tyrell Malacia met een langdurige kwetsuur kampt(e), besloten the Mancunians om Sergio Reguilón te huren van Tottenham Hotspur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De huurperiode van de Spanjaard op Old Trafford werd in januari door de club echter afgebroken, wat in eerste instantie ook al het plan was. Die beslissing van Manchester United komt de club nu duur te staan, aangezien Ten Hag nu geen linksbacks meer tot zijn beschikking heeft. Shaw zal ‘waarschijnlijk’ niet meer in actie komen dit seizoen, aldus de Daily Mail.

Malacia speelde dit seizoen nog geen minuut voor de Engelsen wegens een knieoperatie. De 24-jarige Rotterdammer kende onlangs een terugslag in zijn herstel en het is onduidelijk wanneer hij zijn rentree op Old Trafford kan maken. Dat betekent dat Ten Hag wederom creatief moet zijn wat betreft de invulling van zijn basiselftal. De manager speelde eerder met Victor Lindelöf of Sofyan Amrabat op de linksbackpositie.

Seizoen wordt overschaduwd door blessures

Het is zeker niet de eerste keer dit seizoen dat Ten Hag een dragende kracht uit zijn elftal moet missen wegens een blessure. Zo miste bijvoorbeeld Lisandro Martínez tussen september en januari liefst 22 wedstrijden van Manchester United wegens een voetblessure.

De linkspoot maakte in het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-2) zijn rentree, maar raakte twee wedstrijden later opnieuw zwaar geblesseerd. Martínez kampt nu met een knieblessure, waardoor hij er nog zeker zes weken uitligt.

Ten Hag moest Casemiro dit seizoen ook al eens zeventien wedstrijden missen, terwijl onder meer Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka en Mason Mount momenteel met een blessure kampen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties