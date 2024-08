Erik ten Hag dreigt man met ruim 250 wedstrijden voor Manchester United nog deze maand kwijt te raken

Scott McTominay kan nog deze zomer het slachtoffer worden van het doorselecteren bij Manchester United. De club van Erik ten Hag is druk in de weer om Manuel Ugarte een dezer dagen over te nemen van Paris Saint-Germain en dat zou betekenen dat er ruimte is voor McTominay om een transfer kan maken.

De Schot kan bovendien op concrete interesse van Napoli rekenen. Volgens verschillende buitenlandse media hebben de Italianen vrijdag op Old Trafford aangeklopt met een nieuw bod.

Onder meer Fabrizio Romano weet van Napoli's pogingen om McTominay over te nemen. Volgens de Italiaanse transfergoeroe heeft de nummer tien van het afgelopen Serie A-seizoen zich gemeld met een transfersom ter waarde van 25 miljoen euro.

Dat bedrag lijkt vooralsnog niet afdoende. Manchester United hanteert al de gehele transferperiode een vraagprijs van boven de 30 miljoen euro en the Red Devils lijken hun eisen niet te laten zakken nu de transferdeadline nadert.

Vooralsnog blijft McTominay, die in totaal 254 voor de club speelde, dus gewoon speler van Manchester United, waar hij nog een eenjarig contract heeft. De controleur zit dan ook bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met Brighton & Hove Albion van zaterdagmiddag.

Manuel Ugarte

McTominay's opvolger, mocht hij daadwerkelijk vertrekken, lijkt al bekend. Manuel Ugarte (23) komt op zeer korte termijn over van PSG.

De Uruguayaan wordt volgens onder meer The Athletic gehuurd met een waarschijnlijk verplichte optie tot koop. Zodra die transfer permanent wordt, maakt Manchester United een bedrag van rond de zestig miljoen euro over naar Parijs.