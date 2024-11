Bram van Polen wijst zondebok aan voor blamage Feyenoord: 'Die gozer zou ik een paar tikken geven'

Feyenoord slaagde er zaterdagavond niet in om te winnen van Fortuna Sittard (1-1). De Rotterdammers werden daarbij niet geholpen door een eigen supporter, zo wordt aangestipt door de analisten van het ESPN-programma De Eretribune. "Die gozer zou ik een paar tikken kunnen geven", aldus Bram van Polen.

Toen de klok op 73:56 stond legde scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd stil vanwege een Feyenoord-supporter die een plastic bekertje op het veld had gegooid. Pas toen de klok 76:52 aangaf, bijna drie minuten later, kon het spel weer hervat worden. De beveiliging had de dader op dat moment opgespoord. De man werd zonder pardon De Kuip uitgezet.

Kees Luijckx vond het spel van Feyenoord niet overtuigend. "Feyenoord heeft tien keer op doel geschoten, maar het waren niet hele grote kansen vond ik", aldus Luijckx. "Wat Fortuna goed deed was het temporiseren van de wedstrijd. Het hielp voor Feyenoord ook niet mee dat er een bekertje op het veld werd gegooid door een eigen supporter. Het tempo ging er daardoor een beetje uit."

Van Polen is het volledig met Luijckx eens. Het PEC Zwolle-icoon oordeelt nog een stuk harder over de domme actie van de Feyenoord-fan.

ESPN

"Dit was helemaal in het voordeel van Fortuna, dat zo'n gozer - tenminste ik ga ervan uit dat het een gozer is - dat doet", aldus Van Polen. "Dat speelt Fortuna volledig in de kaart. Feyenoord had het momentum en dat was daarna volledig weg."

"Dit grijpt Fortuna natuurlijk in alles aan", aldus Van Polen, die de frustratie bij Feyenoord kan begrijpen. "Ik zou die gozer een paar tikken geven. Volgens mij werd er ook bier over hem heen gegooid door anderen."