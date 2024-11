Eretribune vol lof over uitblinker van PSV: 'Was wel iets voor Feyenoord geweest'

Marciano Vink is zeer onder de indruk van Ricardo Pepi, die zaterdag een hattrick produceerde voor PSV in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (5-0). Collega-analist Mario Been had de Amerikaanse aanvaller wel wat voor Feyenoord gevonden, daar Pepi makkelijk het net weet te vinden dit seizoen en in zijn ogen beter is dan Ayase Ueda.

Pepi houdt zich na afloop op de vlakte als bij ESPN wordt geopperd dat hij misschien wel een vaste plaats verdient bij PSV na zijn hattrick. De goalgetter vindt dat trainer Peter Bosz daar het laatste woord over heeft, en dat hij vooral zijn best moet blijven doen.

''Wat moet hij nou zeggen? Zijn concurrent is een clubicoon die vorig seizoen topscorer werd en nu alweer bij tien goals betrokken is geweest'', snapt Vink in De Eretribune wel dat Pepi zich op de vlakte houdt wat betreft een basisplaats bij PSV.

''Het is een lastige situatie. Het is jammer dat hij niet makkelijk op links of rechts geposteerd kan worden, want daar lopen ook twee knoerten. Het middenveld en de voorhoede van PSV zit gewoon ramvol met goede spelers. Dan moet je soms een pas op de plaats maken'', wijst de analist op de forse concurrentiestrijd bij de Eindhovense koploper.

''Maar Pepi laat het iedere keer zien. Dus denkt Bosz ook: Ik geef Luuk even rust, een iets oudere man. En je hebt er één die in staat is om wekelijks een hattrick te maken'', doelt Vink tot slot van zijn analyse op de drie doelpunten van Pepi tegen Groningen.

''Het was wel iets voor Feyenoord geweest, Mario'', werpt presentator Jan Joost van Gangelen vervolgens op. ''Nou ja, als je kijkt naar de huidige situatie van de spitsen bij Feyenoord'', verwijst Been naar de blessures bij Santiago Gimenez en Ueda. ''Dat je vierde spits soms moet invallen, in de vorm van Redmond.

''Ik denk dat je aan Pepi wel een hele goede had gehad. Alleen heeft het ook te maken met het feit dat Gimenez niet weggegaan is en dat is absoluut de nummer één spits bij Feyenoord. Die is helaas geblesseerd geraakt. Maar in vergelijking met Ueda is Pepi zeker een kwaliteitsspits'', is ook Been zeer te spreken over de PSV'er.