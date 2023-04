Eredivisie-topscorer Van Hooijdonk ziet Ole Romeny laat de show stelen

Zaterdag, 22 april 2023 om 20:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:50

FC Emmen heeft op spectaculaire wijze weten te winnen van sc Heerenveen. Dankzij een dubbelslag van Sydney van Hooijdonk, die zich daarmee kroonde tot de nieuwe topscorer van de Eredivisie, leek Heerenveen hard op weg naar een 2-1 zege. Omdat Ole Romeny zich in de slotfase kroonde tot hattrick hero, gingen de punten alsnog mee naar Drenthe: 2-3. Zodoende neemt RKC Waalwijk de achtste plek over van Heerenveen. Emmen boekt een mogelijk cruciale zege in de strijd tegen degradatie en staat nu vijftiende.

Na een niet al te spectaculaire openingsfase kwam Heerenveen in de 21ste minuut op voorsprong. Een uitstekende dieptepass van Milan van Ewijk werd op waarde geschat door Simon Olsson, die op zijn beurt Van Hooijdonk bediende. De spits zag zijn schot vervolgens licht aangeraakt worden, maar wel binnenvallen: 1-0. Vijf minuten voor rust liet Mickey van der Hart zijn klasse zien. Een gekraakt schot van Thom Haye belandde per toeval voor de voeten van Pelle van Amersfoort, die zag dat de doelman van Emmen de bal uit de bovenhoek tikte. Uit de daaropvolgende hoekshop was Van Hooijdonk dicht bij zijn tweede van de wedstrijd, maar zijn schot ging een halve meter naast.

Amper twee minuten na rust kwam Emmen plots op gelijke hoogte. Een schitterende voorzet van Jeremy Antonisse belandde voor de voeten van Romeny, die Mats Köhlert aftroefde en binnentikte: 1-1. De vreugde bij Emmen was echter al snel verdwenen. De arbiter legde het spel plots stil en kreeg van de VAR een seintje om het scherm te bekijken. Mike te Wierik bleek Van Amersfoort bij een hoekschop bij het shirt te hebben gegrepen, waardoor een strafschop volgde. Van Hooijdonk pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde Van der Hart de verkeerde hoek in: 2-1.

Na een fraaie aanval leek het erop dat Osame Sahraoui voor de 3-1 zorgde, maar zijn shot ging ternauwernood naast. Een kwartier voor tijd kwam Emmen plots op gelijke hoogte. Pawel Bochniewicz roste de bal keihard tegen Romeny, waardoor de bal uiteindelijk in het doel achter de verbouwereerde Xavier Mous belandde: 2-2. De doelman zag Van Hooijdonk vlak daarna een reuzenkans krijgen, maar de spits schoot dit keer in alle vrijheid naast. Met name Emmen was in de slotfase nog dreigend en dat leidde in blessuretijd tot de 2-3. Weer was het Romeny, dit keer via een kopbal.