Eredivisie kiest voor verrassende Speler van de Maand uit het rechterrijtje

Dylan Mbayo is vrijdag uitgeroepen tot de Eredivisie Speler van de Maand van november. De 23-jarige aanvaller van PEC Zwolle was afgelopen maand betrokken bij vijf doelpunten en noteerde de meeste geslaagde dribbels.

PEC had afgelopen maand veel te danken aan Mbayo, die in uitstekende vorm verkeerde. Hij begon november met twee assists tijdens de IJsselderby, waardoor PEC een punt pakte op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-2).

Vervolgens was Mbayo twee keer trefzeker in het thuisduel met Fortuna Sittard (3-1 winst). In de uitwedstrijd bij Ajax (2-0 nederlaag) wist de Belg zijn statistieken niet te verbeteren, maar vorig weekend was het wel weer raak.

Mbayo leverde de assist op Jamiro Monteiro, die tegen Sparta Rotterdam (1-0 winst) voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde. De totale teller van Mbayo staat dit seizoen al op drie assists en zes doelpunten in veertien competitiewedstrijden.

In november klom PEC, mede dankzij Mbayo, van plek zestien naar een gedeelde twaalfde plaats. De selectie van Johnny Jansen heeft tot dusver vijftien punten verzameld in de Eredivisie.

Mbayo was in november niet alleen belangrijk met doelpunten en assists. De linksbenige buitenspeler noteerde ook nog eens de meeste dribbels (27) en meeste geslaagde dribbels (14). PEC Zwolle kan de gehuurde Mbayo na dit seizoen definitief overnemen van KV Kortrijk.

De Eredivisie maakte vrijdag eveneens het Johan Cruijff Talent van de Maand bekend. Paxten Aaronson, middenvelder van FC Utrecht, was volgens de organisator het beste van alle spelers onder de 21 jaar.