Dertienvoudig Oranje-international zoekt nieuwe club: 'Dat is gewoon kut'

Hans Hateboer wil komende zomer vertrekken bij Stade Rennes. Dat zegt de 31-jarige vleugelverdediger in gesprek met Viaplay.

Na ruim zeven jaar bij Atalanta tekende Hateboer afgelopen zomer voor twee jaar in Frankrijk. Met Stade Rennes staat de rechtspoot momenteel op een teleurstellende elfde plek in de Ligue 1.

Hateboer, die dertien interlands speelde namens het Nederlands elftal, is in de afgelopen maand zijn basisplaats kwijtgeraakt. Tijdens de laatste drie wedstrijden van Stade Rennes kwam hij geen minuut in actie.

De totale teller staat op 1.860 minuten, verdeeld over 28 optredens. Daarin wist Hateboer geen enkele bijdrage aan doelpunten te leveren.

Hateboer heeft een duidelijke vertrekwens. “Ik heb voor twee jaar getekend. Als het niet bevalt, dan is het makkelijker om weg te komen. Dit is niet bevallen zoals ik dacht. In de zomer kijken we wat er komt.”

Volgens Transfermarkt is Hateboer nog altijd 3 miljoen euro waard. Bij Stade Rennes speelde hij dit seizoen regelmatig in het centrum van de verdediging. “Dat bevalt goed en de jaren gaan ook tellen, dus ik denk dat ik op die positie ook uitstekend uit de voeten kan. Alleen nu speel ik niet, dat is gewoon kut.”

Voor zijn tijd bij Atalanta speelde Hateboer in Nederland voor FC Groningen. Met die club legde hij beslag op de TOTO KNVB Beker. Vorig seizoen beleefde Hateboer zijn absolute hoogtepunt, door de Europa League te winnen met Atalanta.