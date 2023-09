Eredivisie-clubs cashen flink met naderende verlenging van tv-contract

Woensdag, 13 september 2023 om 22:29 • Noel Korteweg

De Eredivisie CV en ESPN hebben een akkoord bereikt om het televisiecontract te verlengen tot de zomer van 2030, zo meldt De Telegraaf. Met de nieuwe deal is 750 miljoen euro gemoeid. Het vorige televisiecontract liep medio 2025 af.

ESPN garandeert een bedrag van 135 miljoen euro per seizoen tussen 2025 en 2030, zo klinkt het. Als de deal definitief rond is en de handtekeningen gezet zijn, wordt er een tekenbonus van zeventig miljoen euro uitgekeerd. Dat gebeurt in twee delen: 35 miljoen euro dit seizoen en 35 miljoen euro volgend seizoen. De clubs kregen tot op heden jaarlijks gemiddeld zo’n 80 miljoen euro tijdens het oude televisiecontract. Met de nieuwe verbintenis wordt de jaarlijkse vergoeding vanaf 2025 verhoogd tot 135 miljoen euro.

“Na afloop van het nieuwe contract in 2030 hebben de Eredivisie-clubs de handen volledig vrij. Er is namelijk ook afgesproken dat Disney in 2030 de lening kwijtscheldt, die de ECV in 2013 is aangegaan om de aanloopverliezen van het opstarten van de televisiezender FOX Sports te dekken. Dit zou een bedrag van een paar honderd miljoen euro zijn”, schrijft Valentijn Driessen. Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ, en Menno Geelen (de commercieel directeur van Ajax), voerden samen met Jan de Jong, de directeur van de ECV, de onderhandelingen.

“Tijdens de nieuwe onderhandelingen met Disney hebben De Jong , Eenhoorn en Geelen tevens contractueel laten vastleggen dat ESPN vanaf 2025 ook alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie live zal uitzenden terwijl de commerciële- en buitenlandrechten in handen van de Eredivisie-clubs blijven”, vervolgt Driessen. “Welke zendgemachtigde vanaf medio 2025 de samenvattingen van de Eredivisie gaat uitzenden op het open net is onbekend. Tot die tijd zijn deze bij de NOS te zien.”