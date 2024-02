Enrique reageert op opmerkelijk vroege wissel Mbappé: ‘Moeten eraan wennen’

In Frankrijk gaat het na zondag vooral over de vroege wissel van Kylian Mbappé tijdens het thuisduel met Stade Rennes (1-1). Paris Saint-Germain stond met 0-1 achter toen de nog fitte Franse superster al na 65 minuten werd gewisseld. Volgens de Franse pers valt de wissel niet los te zien van het nieuws dat Mbappé na dit seizoen transfervrij vertrekt naar Real Madrid.

PSG-trainer Luis Enrique begrijpt niets van de ontstane ophef. “Vroeg of laat gaat het gebeuren en we zullen eraan moeten wennen om zonder Kylian te spelen.” Volgens het Spaanse Marca heeft Mbappé onlangs een langdurig contract getekend bij Real Madrid.

Enrique ontkent dat Mbappé’s vroege wissel te maken heeft met zijn naderende vertrek. “Als ik denk dat hij moet spelen, dan zal hij spelen. Als ik redenen zie om hem niet te laten spelen, dan gebeurt het ook niet.”

De Spanjaard wil dat zijn selectie komend seizoen in de breedte nog sterker wordt. “Ik wil maximale concurrentie voor volgend seizoen. Iedere basisspeler in dit team moet het een geweldige kans vinden om te mogen spelen. Daar ben ik naar op zoek en dat is wat ik nu al zie bij mijn spelers”, aldus Enrique.

Volgens Enrique is de situatie van Mbappé hetzelfde als die van al zijn teamgenoten. “Ik gun niemand speelminuten. Iedereen moet het verdienen. Als ik iemand op het veld zie die niet goed presteert of niet het juiste niveau heeft, dan zal ik hem wisselen en kijken wie het wel kan invullen. Ik heb een complete groep met veel opties.” Gonçalo Ramos, Mbappé’s vervanger tegen Rennes, was in blessuretijd vanaf de strafschopstip verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

Mbappé is qua statistieken nog altijd van grote waarde in Parijs. De Franse superspits kwam dit seizoen al 32 keer in actie namens PSG, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 7 assists. Miljoenenaanwinst Ramos is bezig aan een minder overtuigend debuutseizoen In 26 officiële wedstrijden was de Portugees goed voor 8 doelpunten en 1 assist.

Het is nog de vraag wie de definitieve opvolger van Mbappé gaat worden. PSG heeft met Randal Kolo Muani en Ramos twee spelers in de huidige selectie die in aanmerking kunnen komen. Hugo Ekitiké is momenteel uitgeleend aan Eintracht Frankfurt, waar hij nog niet kan overtuigen.

