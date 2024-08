Enorme tegenvaller FC Barcelona: basisspeler scheurt kruisband en is maanden uit roulatie

Een fikse tegenvaller voor Marc Bernal. De zeventienjarige verdediger van FC Barcelona heeft in het LaLiga-duel met Rayo Vallecano (1-2 zege) een zware knieblessure opgelopen, waaraan hij geopereerd moet worden. Daardoor is hij maanden uit de roulatie.

Bernal verliet dinsdagavond het veld terwijl hij ondersteund werd door mensen van de medische staf. De tranen in de ogen van het talent deden al vermoeden dat de kwetsuur serieus was.

Een dag later maakt Barcelona bekend dat dat inderdaad het geval is. “Uit tests die woensdag zijn uitgevoerd, is gebleken dat Marc Bernal een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie heeft en een blessure aan de meniscus.

Daardoor zal de verdedigende middenvelder ergens in de komende dagen een operatie ondergaan. Het ligt voor de hand dat hij als gevolg hiervan het grootste deel van dit seizoen seizoen moet missen.

De blessure is een harde klap voor het grote talent. Bernal maakte eerder deze zomer de definitieve overstap van de jeugdopleiding naar de hoofdmacht van Barcelona.

Hij maakte indruk op Hansi Flick, de nieuwe trainer. In alle drie LaLiga-duels die Barça dit seizoen tot dusver speelde, stond Bernal in de basis.

In Spaanse media wordt hij soms zelfs vergeleken met Sergio Busquets. Voorlopig zullen Flick en Barcelona het dus echter zonder hem moeten stellen.