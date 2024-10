Enorme domper voor NAC Breda en Cherrion Valerius: verdediger raakt zwaar geblesseerd

NAC Breda-verdediger Cherrion Valerius moet lang toekijken door zware blessure

Cherrion Valerius komt dit seizoen niet meer in actie. De rechtsback van NAC Breda viel dinsdag uit op de training en heeft naar nu blijkt een zware knieblessure opgelopen.

"Verdediger Cherrion Valerius is bij de middagtraining gisteren (dinsdag, red.) op het trainingscomplex in Zundert na een ongelukkige botsing geblesseerd geraakt", schrijft NAC op zijn website.

"Het negentienjarige talent heeft hierbij uitgebreid knieletsel opgelopen waarvoor hij een medische ingreep moet ondergaan, zo blijkt uit medisch onderzoek. Door het herstel verwacht NAC tot en met de lente niet over de verdediger te kunnen beschikken."

Zodoende komt de stormachtige ontwikkeling van Valerius voorlopig stil te staan. De verdediger moest het in de openingswedstrijd van het seizoen, op bezoek bij FC Groningen (4-1), nog stellen met een reserverol. Een invalbeurt zat er toen ook niet in.

In het daaropvolgende duel, thuis tegen Ajax (2-1), begon Valerius in de basis. In de zes Eredivisie-wedstrijden die daarop volgden, behield trainer Carl Hoefkens het vertrouwen in Valerius, die zich inmiddels tot de vaste krachten van NAC mag rekenen.

In vijf van de zeven Eredivisie-duels deed Valerius de volle negentig minuten mee. Valerius zag zijn ontwikkeling onlangs beloond worden met een oproep voor het nationale team van Curaçao. Een debuut voor de Blauwen zat er nog niet in.

De geboren Rotterdammer doorliep de jeugdopleiding van de Bredanaars en maakte vorig seizoen zijn debuut in het thuisduel met Jong PSV (2-0). Valerius, die tot medio 2027 vastligt in het Rat Verlegh Stadion, kwam tot op heden tot negen duels in de hoofdmacht van NAC.