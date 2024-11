Engelse scheidsrechtersbaas claimt foute penaltybeslissing die bijdroeg aan het ontslag van Ten Hag

De Engelse scheidsrechtersbaas Howard Webb is van mening dat VAR-official Michael Oliver een fout heeft gemaakt door een strafschop toe te kennen aan West Ham United in de wedstrijd tegen Manchester United, zo meldt The Times. De controversiële penalty leidde tot de winnende treffer van West Ham, dat United met 2-1 versloeg. Een dag na deze nederlaag werd Erik ten Hag ontslagen door de clubleiding van United.

In de blessuretijd kwam West Ham op voorsprong via een strafschop, na een botsing tussen Matthijs de Ligt en Danny Ings. Scheidsrechter David Coote wees in eerste instantie niet naar de stip, maar besloot dit alsnog te doen nadat VAR Michael Oliver hem had geadviseerd het incident te beoordelen.

Door de nederlaag zakte United naar de veertiende plaats in de Premier League, en dat bleek de druppel voor de clubleiding dat de voormalig Ajax-trainer de laan uitstuurde. In Engeland gaan geruchten dat Webb, de huidige scheidsrechtersbaas en voormalig WK-finalescheidsrechter, vindt dat de beslissing om een penalty toe te kennen onterecht was. Naar verwachting zal Webb het incident volgende week bespreken in het programma Mic’d Up, waarin hij regelmatig controversiële beslissingen analyseert.

Daarnaast heeft ook het onafhankelijke panel Key Match Incidents, dat belangrijke beslissingen in de Premier League beoordeelt, deze strafschop als onjuist beoordeeld.

Na afloop van de wedstrijd uitte Ten Hag zijn frustratie: “Dit was geen duidelijke en voor de hand liggende fout, zoals het VAR-proces vereist. Voor het seizoen werd ons uitgelegd dat de VAR alleen zou ingrijpen bij zulke fouten. Deze beslissing had grote impact op de wedstrijd. Ik bekritiseer niemand persoonlijk, maar wel het proces.”

Sinds het vertrek van Ten Hag heeft Ruud van Nistelrooy tijdelijk het roer overgenomen. Onder zijn leiding won United met 5-2 van Leicester City in de Carabao Cup en speelde het gelijk (1-1) tegen Chelsea in de Premier League. De club heeft inmiddels een nieuwe trainer aangesteld: Rúben Amorim, overgekomen van Sporting Portugal, die op 11 november aan de slag gaat op Old Trafford.