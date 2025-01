Engelse media tippen Arne Slot: ‘Hem in vorm houden zal de sleutel tot succes zijn voor Liverpool’

Engelse media zijn andermaal lyrisch over Arne Slot, na het gelijkspel van Liverpool op bezoek bij Nottingham Forest (1-1) van afgelopen dinsdag. Volgens de journalisten beschikt de 46-jarige oefenmeester over een ‘gouden aanraking’ en hebben zijn geniale wissels Liverpool een punt opgeleverd, al is dat geen garantie voor succes in de toekomst.

“Precies op het moment dat niks leek te werken voor Liverpool, richtte Arne Slot zich halverwege de tweede helft tot zijn reservebank, waarna hij maar weer eens zijn ‘gouden aanraking’ liet zien”, zo beschrijft The Guardian de wissels van de Nederlandse oefenmeester.

Slot liet halverwege de tweede helft Diogo Jota en Konstantinos Tsimikas invallen. Het tweetal had slechts 22 seconden nodig om de gelijkmaker te forceren, nadat Chris Wood de thuisploeg vroeg in de eerste helft op voorsprong had gezet. Op aangeven van Tsimikas werkte Jota de bevrijdende 1-1 binnen, wat uiteindelijk de eindstand betekende.

Jamie Carragher liet bij Sky Sports weten dat hij vond dat Liverpool de overwinning verdiende, al baart één linie hem wel zorgen. “Ze blijven wel grote kansen creëren, zelfs in de wedstrijden die ze niet winnen. Maar de defensieve stabiliteit die ze aan het begin van het seizoen hadden, is weg. Het ziet er altijd uit alsof ze een tegendoelpunt gaan incasseren. Koop een verdediger!”

This Is Anfield is eveneens minder in de ban van de prestatie van Slot en zijn elftal, al waren de wissels wel indrukwekkend te noemen. “De eerdere nederlaag tegen Forest zat Slot duidelijk dwars, dus hij was uit op revanche. Het was een van de grootste wedstrijden voor Liverpool tot nu toe onder zijn leiding, maar hij kreeg maar wisselende prestaties uit zijn elftal. Desondanks maakte hij zeer doortastende en bepalende wissels.”

The Mirror noemt de wissels van Slot ‘dapper’, maar heeft voornamelijk complimenten over voor Jota. “De wissels demonstreerden wat velen al langer voelden: Liverpool is veel effectiever wanneer Jota in de spits speelt. Hem fit en in vorm houden zal de sleutel zijn tot succes in de toekomst.”

Door het gelijkspel van Liverpool is het gat met nummer twee Nottingham Forest nog altijd zes punten, al hebben the Reds zelfs nog een wedstrijd tegoed. Komende zaterdag staat de volgende uitwedstrijd alweer op het programma, dan gaat de ploeg van Slot op bezoek bij Brentford.