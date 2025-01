Engelse media strooien wéér met complimenten: Slot ideale vervanger Klopp bij Liverpool

Liverpool blijft op kampioenskoers na de eclatante 4-1 overwinning op Ipswich Town van zaterdag. In de Engelse media wordt dan ook weer vol lof gesproken over Arne Slot, met zijn ploeg hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2020.

''Veel mensen dachten dat Liverpool niet zou meedoen om de titel, maar Arne Slot vond veel sneller dan verwacht zijn draai'', zo valt te lezen in een analyse van de BBC. ''Als we de statistieken van Liverpool vergeleken met dezelfde periode vorig seizoen, blijkt dat Slot Klopp moeiteloos heeft vervangen. De cijfers zijn zelfs licht verbeterd.''

Alom lof dus voor Liverpool, al plaatst de Britse omroep ook direct een kanttekening. ''Een aantal slechte resultaten kunnen een voorsprong van zes punten snel doen verdwijnen. Voor Liverpool is het cruciaal om elke wedstrijd te winnen, zowel op het veld als op psychologisch vlak. De geschiedenis leert dat het mogelijk is, zelfs in deze fase van het seizoen.''

The Guardian brengt in herinnering dat Klopp een jaar geleden zijn afscheid bij Liverpool aankondigde. ''De overdracht, dat kunnen we nu gerust stellen, had niet beter kunnen verlopen voor Liverpool. Slot hield de jacht op het kampioenschap intact met een comfortabele overwinning op Ipswich.''

De Liverpool Echo vindt het razend knap dat Slot Liverpool in een serieuze titelkandidaat heeft omgetoverd. ''Supporters gaan met hoge verwachtingen naar Anfield. De vingerafdrukken van Klopp zijn overal te zien in deze selectie, maar dit is nu echt het elftal van Slot.''

Het lokale medium deelt ook complimenten uit aan de vorig jaar vertrokken Klopp. ''Hij gunde Liverpool de tijd om met Slot een geschikte vervanger te vinden. En hij zorgde ervoor dat Slot een elftal erfde dat, met wat kleine aanpassingen, nog steeds goed genoeg is om voor de prijzen te strijden.''

Sky Sports zoomt in op de dubbelslag van Gakpo tegen Ipswich. ''Hij is de eerste Nederlander die scoort in zes opeenvolgende thuisduels in de Premier League. Daarmee overtreft hij Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie. Gakpo staat nu op acht goals in de Premier League, net zoveel als zijn totaal vorig seizoen. En er zijn nog vier maanden te gaan.''