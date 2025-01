Engelse media maken melding van ‘zeer opmerkelijke clausule’ in huurcontract Antony

Antony maakt zoals bekend het seizoen af bij Real Betis. De Spaanse club huurt hem voor een half jaar van Manchester United. Waar Fabrizio Romano al bekendmaakte dat Betis het grootste deel van het salaris van de Braziliaan zou overnemen, onthullen Engelse media nog een bijzonder detail in het huurcontract.

Na een veelbelovende start in Manchester, is Antony al geruime tijd niet meer de speler die hij ooit bij Ajax was. De vleugelaanvaller kwam dit seizoen steeds minder aan spelen toe en maakte slechts één doelpunt in de Premier League.

Daarmee maakte hij allang zijn prijskaartje van 95 miljoen euro niet waar. Onlangs speelde Antony nog een hoofdrol in de wedstrijd tegen Southampton, door een ogenschijnlijk makkelijke bal voor een half leeg doel niet binnen te glijden.

Voor beide partijen was het dus van belang dat Antony een nieuwe club zou vinden. Betis nam geen koopoptie op in het huurcontract, waardoor Antony deze zomer weer terugkeert naar Old Trafford. Daar beschikt hij nog over een contract tot medio 2027.

Manchester United is er daarom dus bij gebaat dat Antony weer speelminuten gaat maken, waarmee hij zijn vertrouwen terug kan winnen. Daarom heeft de club een ‘penalty clausule’ in het huurcontract laten opnemen, waarbij Betis een bepaald bedrag zal moeten betalen wanneer hij niet aan een bepaald aantal speeltijd komt.

Hiermee wil Manchester United er dus zeker van zijn dat Antony daadwerkelijk aan spelen toekomt, vermoedelijk om hem deze zomer voor een gunstiger bedrag te kunnen verkopen. Hoeveel minuten hij precies moet maken volgens de clausule, is niet bekend.