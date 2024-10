Engelse media lovend na 'verbluffende start' Liverpool onder Slot, die nog lang niet tevreden is

Arne Slot boekte zaterdag opnieuw een overwinning met Liverpool, de koploper in de Premier League. Er zijn na de 0-1 zege op Crystal Palace dan ook complimenten in de Engelse media voor de Nederlandse manager. Ook Virgil van Dijk maakte indruk in Zuid-Londen.

De BBC rept over een 'verbluffende start' van het tijdperk-Slot. ''Het tijdperk na Jürgen Klopp had echt niet beter kunnen beginnen. Zijn Reds hebben alle vier uitwedstrijden tot dusver gewonnen dit seizoen.''

Slot is de vierde manager in de geschiedenis van de Premier League die zijn eerste vier uitwedstrijden als winnend weet af te sluiten. ''Felipe Scolari (eerste acht), John Gregory (eerste vijf) en Bobby Gould (eerste vier) gingen hem voor.''

The Guardian vindt het helemaal niet gek dat Liverpool tot de titelkandidaten in Engeland wordt geschaard. ''Als de concurrentiestrijd niet zo gek is als in de tijd van Klopp, dan zijn de kansen voor Slot net zo realistisch te noemen als in de wilde, gekke jaren.''

Dat Slot de meest succesvolle manager van Liverpool is na tien wedstrijden, doet de Nederlander deugd. ''Het is erg bevredigend en zeer speciaal. Zeker als je ziet welke managers hier hebben gewerkt'', verwijst Slot bij Sky Sports naar legendarische managers als Klopp, Bob Paisley en Joe Fagan.

''Maar over vijf jaar wil ik niet alleen maar daaraan worden herinnerd'', benadrukt de ambitieuze Slot. ''We zijn nog lang niet klaar.'' Liverpool staat na de eerste zeven speelronden op achttien punten. De competitie wordt na de interlandbreak hervat thuis tegen Chelsea.

Van Dijk

Er is na de zege op Crystal Palace ook lof voor Virgil van Dijk. ''Hij kwam defensief niet in de problemen, ook niet toen Palace druk zette. Na rust stond Van Dijk op en kreeg de thuisclub geen kans om de gelijkmaker te produceren'', zo analyseert de Liverpool Echo, dat Van Dijk een 8 geeft als rapportcijfer.

90Min geeft Van Dijk eveneens een 8. ''Het is een absolute tank. Van Dijk liet zien hoe je stijlvol moet spelen op Selhurst Park. Hij bleef kalm en rustig en Palace kon niets doen om de Nederlander uit zijn evenwicht te brengen.''