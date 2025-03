Engelse media lachen PSV-speler uit: ‘De slechtste verdediger van het stel’

De Engelse media keken vol verbazing toe hoe Arsenal met speels gemak PSV van de mat speelde: 1-7. De Britse pers licht één speler aan Eindhovense zijde uit en omschrijft hem als 'slechtste verdediger van het stel'.

“Arsenal laat geen spaan heel van machteloos PSV”, kopt The Athletic. “Door blessures stokte de aanval van Mikel Arteta's ploeg de afgelopen weken, maar tegen een zwak PSV konden The Gunners heersen, hun klasse tonen, weer als een geheel opereren en hun doelpuntenhonger stillen. Arteta zag zijn team voor het eerst zeven keer scoren in één wedstrijd”, schrijft het medium.

“Wat een spannende strijd had moeten worden, mondde uit in een historische afstraffing”, schrijft The Guardian. “Arsenal schreef geschiedenis als eerste club met zeven uitdoelpunten in de knock-outfase van de Champions League en kan alvast vooruitkijken naar een kwartfinale tegen Real Madrid of Atlético Madrid.”

Daarna wordt PSV hard aangepakt. “De Eindhovenaren waren verdedigend een chaos en Arsenal sloeg genadeloos toe. Zelfs tegen een ploeg die zo kwetsbaar en ongeorganiseerd speelt als PSV, blijft zeven keer scoren een indrukwekkende prestatie.”

De BBC uit kritiek op de tactische keuze van Peter Bosz. “PSV’s defensieve kwetsbaarheid lag voorafgaand aan de wedstrijd al onder een vergrootglas. De tactische keuzes van Peter Bosz waren een punt van discussie tijdens de persconferentie, en die twijfels bleken gegrond: Arsenal sneed met gemak door de Eindhovense defensie heen. Zelfs na rust bleef de ploeg van Arteta zonder moeite door de linies combineren.”

The Times deelt cijfers uit en beoordeelt de PSV'ers streng. Walter Benítez komt er het slechtst vanaf met een 3. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia krijgen een 4, terwijl Richard Ledezma, Adamo Nagalo en Ismael Saibari met een 5 net iets beter scoren. Guus Til, Jerdy Schouten, Ivan Perisic en Luuk de Jong krijgen een nipte voldoende (6), terwijl Noa Lang met een 7 de enige positieve uitschieter is.

The Sun spreekt van een ‘historische avond’ voor Arsenal. “Arteta en zijn ploeg zijn hard op weg naar de kwartfinales na een sensationele zege die nu al tot de meest memorabele Europese duels in de clubgeschiedenis behoort. PSV leek er alles aan te doen om The Gunners een bijna perfecte uitwedstrijd te bezorgen, met desastreus verdedigen als pijnlijke rode draad.”

Één PSV-speler krijgt een veeg uit de pan van de Engelse tabloid. “De thuisploeg stortte op hilarische wijze in. Ryan Flamingo, de zwakste schakel achterin, leverde Arsenal het derde doelpunt op door – op opmerkelijke wijze – zijn evenwicht te verliezen terwijl hij op één been stond, als een flamingo”, grapt The Sun.