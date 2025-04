Engelse media delen massaal hetzelfde cijfer uit aan Jurriën Timber na Arsenal - Crystal Palace

De Engelse pers zag Liverpool woensdagavond officieus kampioen worden, nadat Arsenal punten verspeelde tegen Crystal Palace: 2-2. De Britse kranten zijn kritisch op de ploeg van Mikel Arteta, maar zagen Timber zich aan de malaise onttrekken.

Met Timber in de basis zat Arsenal al na drie speelminuten op rozen. Een vrije trap van Martin Ödegaard vanaf de linkerkant belandde op het hoofd bij Jakub Kiwior, die van circa elf meter binnenkopte: 1-0. De gelijkmaker viel na een klein halfuur spelen. Adam Wharton legde een hoekschop op de rand zestien neer bij Eberechi Eze, die met een volley de 1-1 noteerde.

Op slag van rust kwam Arsenal dankzij Leandro Trossard (assist: Timber) wederom op voorsprong, maar die werd in de 83ste speelminuut weer uit handen gegeven. Na kinderlijk geklungel achterin bij William Saliba nam Jean-Philippe Mateta over. De aanvaller zag doelman David Raya te ver voor zijn doel staan en stifte de bal over hem: 2-2.

Liverpool kan komende zondag 27 april de landstitel officieel binnenhalen. Het team van manager Arne Slot speelt dan op Anfield tegen Tottenham Hotspur en the Reds hebben aan een punt genoeg om zich tot kampioen van Engeland te kronen.

GOAL deelt na afloop van de wedstrijd cijfers uit aan de spelers van Arsenal. Het Britse medium deelt de hoogste cijfers uit aan Timber en Kiwior, die beiden een 7 ontvangen. “Timber gaf de assist op Trossard en was solide zoals altijd”, schrijft journalist Charles Watts.

Ook het Engelse Express zag Timber zich aan de malaise onttrekken en geeft de Nederlander een 7. “Timber had moeite om in het begin de rechterflank te domineren, maar slaagde daarin naarmate de wedstrijd vorderde. De rechtsback was belangrijk met een geweldige assist op Trossard.”

The Daily Mail zag Timber na een lastig begin een versnelling bijschakelen. “Hij speelde in het begin alsof hij zichzelf spaarde voor de wedstrijd tegen PSG. Maar nadat hij in een hogere versnelling ging spelen blonk hij uit met een assist op Trossard.”

“Een briljante tempo-explosie en vervolgens de visie om Trossard te bereiken, brachten Arsenal weer op het goede spoor na een ingetogen optreden. Zijn verdedigende werk was zoals gewoonlijk solide”, schrijft Arsenal Insider over het optreden van de Oranje-international, die opnieuw bekroond wordt met een 7.