Engelse legende belde Harry Maguire op: â€˜Hij weet wat ik meemaakâ€™

Engelse legende belde Harry Maguire op: ‘Hij weet wat ik meemaak’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 16:39 • Jan Hoeksema

Harry Maguire kreeg recentelijk een telefoontje van David Beckham. De verdediger maakte in september een eigen doelpunt in de gewonnen vriendschappelijke interland tegen Schotland (1-3) en was daardoor voor de zoveelste keer het mikpunt van spot. Niet lang na de wedstrijd belde Beckham met Maguire om zijn steun uit te spreken.

De mandekker van Manchester United viel in de rust van de wedstrijd in en vanaf dat moment werd hij bij ieder balcontact ironisch toegejuicht door de Schotse supporters. Beckham maakte iets vergelijkbaars mee nadat hij een rode kaart ontving namens Engeland op het WK van 1998 in Argentinië.

"Elke carrière gaat met ups en downs", vertelde Maguire op een persconferentie voorafgaand aan het vriendschappelijke duel van Engeland met Australië. "David weet ook hoe dat gaat en wat je dan meemaakt."

"Ik vond het heel speciaal dat hij contact met me opnam en waardeerde het enorm", gaat de centrumverdediger verder. "David was altijd iemand tegen wie ik opkeek als jonge jongen."

"Dit is ook hoe het werkt in voetbal. Je kunt niet alleen maar top zijn en geen kritiek krijgen. Mensen zijn uiteindelijk ook kritisch op Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Er is in het afgelopen jaar heel veel over mij gesproken en natuurlijk is niet alles gegaan zoals ik had gehoopt, maar ik weet zeker dat ik hier sterker uit kom."

"Het is duidelijk dat ik minder heb genoten van het afgelopen jaar dan van de voorgaande jaren in mijn carrière. Maar alle kritiek van buitenaf heeft meer invloed op mijn vrienden dan op mezelf, zeker als ik gewoon op het veld sta", besluit Maguire.

In de komende interlandperiode neemt Engeland het naast Australië ook op tegen Italië. Dat duel is voornamelijk voor de Zuid-Europesen belangrijk, aangezien zij met zeven punten uit vier wedstrijden nog lang niet zeker zijn van EK-kwalificatie. Engeland, daarentegen, is met dertien punten uit vijf wedstrijden een heel eind op weg en staat eerste in de poule.