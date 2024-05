Manchester United spreekt met twee managers over opvolging Erik ten Hag

Manchester United lijkt voor te sorteren op het vertrek van Erik ten Hag. De manager legde zaterdag met zijn ploeg weliswaar ten koste van Manchester City beslag op de FA Cup, maar dat betekent niet dat hij zeker bij the Red Devils blijft. Zondag onthult The Telegraph dat de club al met Thomas Frank en Mauricio Pochettino gesproken heeft over de opvolging van Ten Hag.

Ten Hag staat sinds juli 2022 onder contract bij Manchester United. In zijn eerste seizoen wist de manager nog de EFL Cup te winnen en derde te eindigen in de Premier League, maar dit seizoen is de druk op Ten Hag toegenomen wegens aanhoudende slechte resultaten.

In de landelijke competitie is Manchester United op de achtste plaats geëindigd, de laagste eindrangschikking sinds 1990. In Europees verband was het seizoen al voor de winter klaar, daar het elftal in de Champions League-poule achter Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray eindigde. Een prolongatie van de EFL Cup zat er na een 0-3 thuisnederlaag tegen Newcastle United in november ook niet meer in.

Zaterdag wist Ten Hag wel enigszins te verrassen door ten koste van stadgenoot Manchester City de FA Cup te veroveren. Met het binnenhalen van de beker veroverde Manchester United ook direct een toegangsbewijs voor de groepsfase van de Europa League.

Nu is de leiding van Man United druk bezig met de voorbereidingen op komend seizoen. Ten Hag, die zondag op vakantie is gegaan, wil graag duidelijkheid en heeft aan de club gevraagd om in de komende dagen zijn aanblijven of ontslag te bevestigen.

Manchester United heeft in de afgelopen dagen in ieder geval al wel gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van Frank en Pochettino. Ook sprak de club al met Thomas Tuchel, maar hij wordt op dit moment niet als meest geschikte optie gezien.

Eerder werd er ook al met Kieran McKenna gesproken. McKenna leidde Ipswich Town naar de Premier League en hij staat ook in de belangstelling van Chelsea.

