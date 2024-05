Hans Kraay peutert antwoord los: derde versterking voor FC Twente een feit

Bas Kuipers vertrekt naar FC Twente. Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles, bevestigt tegenover ESPN dat de linksback een vierjarig contract heeft ondertekend in Enschede.

De transfer van Kuipers naar Twente hing al een tijdje in de lucht. Eerder schreven De Telegraaf en Voetbal International al dat Twente de linksback van Go Ahead ziet als opvolger van Gijs Smal, die De Grolsch Veste achter zich laat.

De verwachting was dat de onderhandelingen pas na de play-offs zouden worden afgerond, maar Twente 'was iets te enthousiast'. Bosvelt: "Er zijn al de nodige berichten in de pers geweest. We hebben geprobeerd om het over de play-offs heen te tillen, maar Twente was iets te enthousiast."

"Het zij zo", vervolgt Bosvelt in gesprek met Hans Kraay junior. "Hij doet vandaag nog bij ons mee en daarna zien we wel verder. Wat ik zeg: wij zijn nu gefocust op de play-offs en de rest komt later."

Bosvelt is nog enigszins voorzichtig, maar knikt wanneer Kraay hem vertelt dat Kuipers voor vier jaar heeft getekend bij Twente. "Ja, krijg je nu een sticker?", reageert Bosvelt lachend. De 29-jarige Kuipers had nog een contract tot medio 2025 in de Adelaarshorst.

Kuipers is na Sayf Ltaief en Alec Van Hoorenbeeck, die definitief is overgenomen van KV Mechelen, de derde zomeraanwinst voor Twente. Daarnaast willen de Enschedeërs zich nog versterken met Younes Namli, die transfervrij vertrekt bij PEC Zwolle. Twente kent echter concurrentie van FC Utrecht in de strijd om de Deense smaakmaker.

Daarnaast wist De Telegraaf te melden dat ook Davy van den Berg op het lijstje staat in De Grolsch Veste. De kilometervreter van PEC ligt nog tot medio 2025 vast in Zwolle.

