Southampton verslaat Leeds United op Wembley en keert terug naar Premier League

Southampton is erin geslaagd te promoveren naar de Premier League. In de finale van de play-offs rekenden the Saints af met Leeds United: 0-1. Adam Armstrong kroonde zich tot matchwinner met een treffer voor rust. Na de onderbreking kwam Leeds enkele malen dichtbij, maar een verlenging zat er niet meer in.

Aan de kant van Leeds stonden er met Crysencio Summerville en Joël Piroe twee Nederlanders aan de aftrap. Samen met Georginio Rutter en Wilfried Gnonto waren zij de aanvallende troeven van manager Daniel Farke. Pascal Struijk ontbrak wegens een blessure. Bij Southampton werd Armstrong in de voorhoede ondersteund door David Brooks en Ryan Fraser.

Leeds domineerde de openingsfase en bevond zich met grote regelmaat op de helft van Southampton. Échte kansen bleven in de eerste twintig minuten uit, ondanks dreigende (loop)acties van onder meer Summerville en Gnonto.

Southampton wist in aanvallend opzicht weinig klaar te spelen, maar loerde op een gaatje en vond die ook na een klein half uur spelen. William Smallbone gaf mee in de loop van de vertrokken Armstrong, die net geen buitenspel stond en oog in oog met Leeds-goalie Illan Meslier de verre hoek vond: 0-1.

The Saints op voorsprong ?? Adam Armstrong rondt heel kalm af ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 26, 2024

Tegenvaller voor Southampton was het uitvallen van Brooks, tien minuten voor rust. De Welshman liep een schouderblessure op, probeerde door te spelen, maar gaf zich gewonnen en liet zich geëmotioneerd aflossen door Samuel Edozie. Leeds kwam richting het einde van de eerste helft dichter bij het doel van Southampton, dat verdedigend uitstekend stond.

Op slag van rust kwam Southampton zelfs bijna op 0-2, toen Armstrong werd bereikt in de zestien na een slimme vrije trap. Armstrong schoot uit de draai en door de benen van Piroe richting de verre hoek, waar Meslier net op tijd bij zat. De rebound viel net niet goed voor een teamgenoot, waardoor Leeds ontsnapte.

Leeds kwam als herboren uit de kleedkamer en creëerde vrijwel direct na het begin van de tweede helft zijn grootste kansen van de wedstrijd. Gnonto gaf goed mee aan de mee opgekomen centrumverdediger Joe Rodon, wiens puntertje op een paar meter van het doel ternauwernood gekeerd werd. De afvallende bal kwam terecht bij Summerville, die de bal net over de kruising krulde.

Leeds bleef op jacht gaan naar de verlossende gelijkmaker. Dat had als gevolg dat de ruimtes voor Southampton groter werden en dat the Saints regelmatig countermogelijkheden hadden. Bij één van de goed uitgespeelde counters werd Edozie aangespeeld aan de linkerkant van de zestien. De invaller sneed naar binnen en krulde de bal net naast.

Leeds viel na de sterke fase vlak na rust ver terug. In de slotfase, toen Summerville al naar de kant was gehaald, zetten de manschappen van Farke toch nog een keer aan. Een heerlijke combinatie tussen Georginio Rutter en Daniel James leverde laatstgenoemde een vrije schietkans op. Tot ongeloof van de Welshman spatte de bal uiteen op de lat.

Leeds kreeg nog negen minuten aan blessuretijd. Daarin kwam James nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar James zag zijn inzet gekeerd worden. Daarmee was de laatste serieuze kans voor Leeds verkeken en kon het feest bij Southampton losbarsten.

