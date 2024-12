Engelse kranten jubelen: 'Van Nistelrooij brengt als koning van Leicester het geloof terug'

Volop lof voor Ruud van Nistelrooij na de 3-1 zege van Leicester City op West Ham United. De meeste Engelse kranten vinden de Nederlander de juiste man op de juiste plaats, al is er voor Leicester nog een lange weg te gaan in de strijd tegen degradatie uit de Premier League.

''Glimlachende Van Nistelrooij brengt het geloof terug bij Leicester'', zo luidt de analyse van de BBC na de vuurdoop van de Nederlandse manager. ''Zijn elftal worstelde op sommige momenten tegen West Ham, maar dankzij de overwinning is het geloof terug bij de supporters.''

Volgens The Athletic hangt er een aura om Van Nistelrooij. ''En dat geeft de spelers en fans een boost. Hij bleef de hele wedstrijd rustig en gaf zijn spelers af en toe instructies. Van Nistelrooij zorgde ervoor dat Leicester geconcentreerd bleef spelen. En met een luide 'Ruuuuuud!' vanaf de tribunes verliet hij het veld na afloop.''

''Vreugde na een geslaagde start voor Van Nistelrooij, die met Leicester een drukke maand zal beleven'', vat het lokale Leicestershire Live het gevoel samen na de winst van dinsdagavond. ''Alle ogen waren voorafgaand, tijdens en na afloop gericht op Van Nistelrooij, die gebruikt maakte van de mogelijkheid om vijf keer te wisselen en dat ook perfect deed. Hij gaf de invallers ook instructies mee. Een klein detail misschien, maar het kan juist heel effectief zijn.''

The Guardian plaatst direct een kanttekening bij de geslaagde start van Van Nistelrooij in Leicester. ''Er is een nieuwe leider, maar de overwinning neemt de defensieve zwaktes niet in één keer weg. Door het scoreverloop leek het alsof Leicester de controle had, maar dat was vaak slechts een illusie.''

De Engelse krant heeft echter vertrouwen in RVN, die zondag te maken krijgt met Brighton & Hove Albion. ''Zijn band met de supporters en zijn directheid zijn precies de dingen die Leicester nodig heeft na een chaotische periode onder Steve Cooper. Van Nistelrooij is nu de koning van Leicester, de thuisfans scandeerden zijn naam al binnen tien minuten.''

The Telegraph zoomt in op Jamie Vardy, die de score opende in de tweede minuut. ''Het was wellicht onvermijdelijk dat de beste aankoop ooit van Leicester dit nieuwe tijdperk zou inluiden.'' Vardy pakte in 2016, toen Leicester kampioen werd, een record af van Van Nistelrooij door elf duels op rij te scoren.