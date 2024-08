‘Engelse club informeert bij Feyenoord naar Calvin Stengs, maar krijgt nul op het rekest’

Calvin Stengs mag niet meer vertrekken bij Feyenoord. Volgens journalist Joe Donnohue van Yorkshire Evening Post heeft Leeds United afgelopen week geïnformeerd naar de 25-jarige middenvelder. De Rotterdammers weigeren echter om Stengs nog te verkopen.

Stengs was afgelopen week de meest besproken man in Rotterdam-Zuid. De achtvoudig international van het Nederlands elftal leek hard op weg naar het Amerikaanse Charlotte FC, maar die transfer vond geen doorgang.

De sterkhouder van Feyenoord legde zich vervolgens neer bij een langer verblijf in De Kuip. “Ik besefte steeds meer hoe goed ik het bij Feyenoord heb en wil daar blijven. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en zin in in de Champions League”, aldus Stengs in gesprek met De Telegraaf.

Afgelopen weekend volgde een definitieve verzoening in Zwolle. Feyenoord veegde de vloer aan met PEC (1-5 winst) en Stengs was belangrijk met een schitterend doelpunt en twee assists. Ondanks de verhalen over zijn knie ligt Stengs nog altijd goed in de markt, zo blijkt nu.

In de wandelgangen wordt Stengs gelinkt aan Wolverhampton Wanderers, als vervanger van de naar Chelsea vertrokken Pedro Neto. De belangstelling van Leeds United in Stengs zou zelfs zo concreet zijn geweest dat de club zich officieel heeft gemeld bij Feyenoord om de interesse kenbaar te maken.

Feyenoord liet Leeds United echter direct weten dat Stengs ‘niet meer beschikbaar’ is. Een vertrek van de creatieveling lijkt onbespreekbaar. Stengs ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast en is volgens Transfermarkt 15 miljoen euro waard.

Vorige week ging Feyenoord nog akkoord met een transfersom van 8 miljoen euro voor Stengs, die nu nergens meer heen mag. Sinds zijn terugkeer in Nederland is Stengs zeer productief. In 45 wedstrijden namens Feyenoord was de linkspoot goed voor 9 doelpunten en 20 assists.