Engeland voegt zich na sensationele ontsnapping tegen Slowakije bij laatste acht op het EK

Engeland heeft zich op haast ongelooflijke wijze ten koste van Slowakije geplaatst voor de kwartfinale op het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde slecht en kreeg tot minuut 95 geen schot op doel, maar dat leverde dankzij een omhaal van Jude Bellingham wel de cruciale 1-1 op. Vlak na de start van de verlenging kopte Harry Kane Engeland langs Slowakije: 2-1. Engeland neemt het zaterdag in de kwartfinale op tegen Zwitserland.

Aan de kant van Engeland gaf Southgate centraal op het middenveld de voorkeur aan Kobbie Mainoo boven onder meer Trent Alexander-Arnold en Conor Gallagher. Jordan Pickford raakte in de warming-up licht geblesseerd aan zijn pink, maar kon wel gewoon spelen. Verder bleef Engeland ongewijzigd. Bondscoach Francesco Calzona was tevreden over zijn Slowakije en zag dan ook geen reden om wijzingen door te voeren.

Slowakije wist de goede lijn uit de groepsfase direct door te trekken. Aan de hand van uitblinkers Lukás Haraslín en Ivan Schranz werd de ploeg meermaals gevaarlijk. Een eerste tegenvaller volgde al na drie minuten voor Engeland, toen Kieran Trippier Marc Guéhi in moeilijkheden bracht met een te korte pass en laatstgenoemde geel moest pakken om gevaar van Schranz te voorkomen. Het leverde Guéhi een schorsing op. Ook Mainoo en Bellingham kregen al in de eerste twintig minuten geel.

Dávid Hancko tekende voor de eerste grote kans. De Feyenoorder kon zomaar de zestien in sprinten en zag zijn schot, misschien was het een pass, voor het doel van Pickford langs vliegen. Engeland speelde in een te laag tempo en was bovendien slordig in balverlies, al dook Bellingham plots gevaarlijk op en zag hij zijn schot net gekeerd worden door een Slowaakse verdediger.

In de vermakelijke openingsfase kwam Engeland iets beter in het duel, maar kreeg het tevens het deksel op de neus. Spits Dávid Strelec had een heerlijk balletje in huis op Schranz, die oog in oog kwam te staan met Pickford en met buitenkant voet afrondde: 0-1. In het restant van de eerste helft speelde Engeland met ogenschijnlijk nul vertrouwen. De Engelsen bleven slordig, hanteerden een veel te laag tempo en moesten genoegen nemen met een 0-1 achterstand bij rust.

Engeland kwam na rust in eerste instantie beter voor de dag. De eerste echt gevaarlijke aanval van the Three Lions in de wedstrijd leek direct een doelpunt op te leveren. Trippier stoomde op aan de linkerkant en dacht de assist te leveren op Phil Foden, die simpel binnentikte, maar laatstgenoemde bleek buitenspel te hebben gestaan. Toch gaf dat moment Engeland wat vertrouwen, wat het publiek oppikte.

Bij een inworp op het middenveld leek het plots helemaal mis te gaan voor Engeland, dat langzaam maar zeker terugzakte naar het niveau van voor de rust. Mainoo stond te slapen, waardoor Strelec in balbezit kwam en het vanaf de middenlijn probeerde, omdat hij Pickford ver uit zijn doel zag staan. Pickford zou kansloos zijn geweest, maar tot zijn grote opluchting en de duizenden Engelse fans in de Veltins-Arena vloog de bal net naast het lege Engelse doel.

Southgate moest ingrijpen en nam risico's door verdediger Trippier eruit te halen voor aanvaller Cole Palmer. Saka schoof daardoor terug als wingback aan de linkerkant. Gek veel leverde dat echter niet op, ondanks dat de Engelsen het balbezit genoten. Een vrije trap van Foden leek ruim tien minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker op te leveren, toen Kane in volledige vrijheid werd bereikt maar naast kopte.

Engeland begon in de slotfase eindelijk wat meer urgentie te tonen en kwam dicht bij de verlossende gelijkmaker toen Declan Rice een schot van afstand loste. De middenvelder had de pech dat zijn stuiterende inzet tegen de paal belandde. Nog altijd geen enkel schot op doel voor Engeland. Diep, diep in blessuretijd was het alsnog raak. Een verre inworp van Walker belandde bij Bellingham, die met een spectaculaire omhaal voor de 1-1 en dus een verlenging zorgde.

De verlenging was amper begonnen toen Engeland het mentaal geknakte Slowakije verder wist te pijnigen. Een afgeslagen vrije trap belandde via invaller Ivan Toney bij Kane, die van dichtbij raak kopte: 2-1. Slowakije leek geslagen, maar toch was daar plots een enorme mogelijkheid op de 2-2. Peter Pekarík kreeg de bal bij de tweede paal op z'n knie en zag tot zijn ongeloof dat de bal niet in, maar over het doel vloog. Slowakije was in de tweede helft van de verlenging hier en daar gevaarlijk, maar de 2-2 zat er niet meer in.

