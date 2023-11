Engeland in rouw: voormalig bondscoach Terry Venables (80) overleden

Zondag, 26 november 2023 om 14:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:30

Terry Venables is op tachtigjarige leeftijd overleden, zo bevestigt de Engelse voetbalbond zondag middels een officieel persbericht. Venables was bondscoach van Engeland op het EK van 1996 in eigen land, toen op een haar na de finale werd gemist. Hij was daarnaast trainer van diverse clubs in binnen- en buitenland.

"We zijn diep bedroefd door het overlijden van Terry Venables op 80-jarige leeftijd", zo laat de FA zondag weten. "Nadat hij als speler twee interlands had gespeeld, was Terry tussen 1994 en 1996 manager van de Three Lions, waarmee hij ons trots naar de halve finales van Euro 96 leidde."

"Onze gedachten en condoleances gaan uit naar Terry’s familie, vrienden en zijn voormalige clubs", voegt de Engelse voetbalbond daaraan toe.

Gareth Soutghate, de huidige Engelse bondscoach, speelde onder Venables op het EK van 1996. "Het was een briljant persoon die de gave had om mensen zich speciaal te laten voelen. Ik ben bedroefd door zijn overlijden en mijn gedachten zijn bij zijn vrouw Yvette en zijn familie."

We are deeply saddened to learn of the passing of Terry Venables at the age of 80. Having won two senior caps as a player, Terry went onto manage the #ThreeLions between 1994 and 1996 - proudly leading us to the semi-finals of Euro 96. Our thoughts and condolences are with… pic.twitter.com/e1zzUpCZCn — England (@England) November 26, 2023

De in 1943 in Londen geboren Venables kwam tijdens zijn actieve loopbaan uit voor Chelsea, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers en Crystal Palace. Als manager diende hij Tottenham (waarmee hij de FA Cup veroverde), QPR en Palace ook als speler. Er waren ook dienstverbanden bij Middlesbrough, Leeds United en Barcelona.

Venables is het meest bekend om zijn periode als bondscoach van Engeland. Hij begon aan die klus in 1994, toen de nationale ploeg het WK had gemist. Onder zijn leiding werd de weg omhoog ingezet en werd in 1996 bijna de EK-finale gehaald. Het ging in de halve finale echter mis tegen Duitsland, dat na strafschoppen te sterk bleek.

Steunbetuigingen

Op de sociale media stromen inmiddels de condoleances binnen. Onder meer Tottenham en Chelsea staan op X stil bij het overlijden van Venables. Ook Gary Lineker, die bij Tottenham samenwerkte met Venables en hem omschrijft als de 'beste manager die ik heb gehad', is verdrietig door het nieuws van zondag.