Emiliano Martínez grijpt bizarre hoofdrol in penaltyserie tussen Lille en Villa

Aston Villa heeft zich ten koste van Lille OSC geplaatst voor de halve finale van de Conference League. Yusuf Yazici en André zorgden ervoor dat Lille, dat vrijwel de hele wedstrijd de bovenliggende partij was, lange tijd met 2-0 leidde. Vlak voor tijd sloeg Matty Cash toe, waarna er niet gescoord werd in de verlenging. Tijdens de strafschoppenserie provoceerde Emiliano Martínez het publiek van Lille, waarop hij zijn tweede gele kaart kreeg. Martínez mocht desondanks blijven staan en verrichte in de serie twee cruciale reddingen. In de andere halve finale wist Fiorentina na verlenging af te rekenen met Viktoria Plzen (2-0).

Lille moest een achterstand goedmaken en trok vanaf het eerste fluitsignaal naar voren. Villa deed het rustig aan en oogde niet altijd zeker, zoals het geval was toen Emiliano Martínez een voorzet zomaar uit zijn handen liet glippen. Lille was de betere en kreeg zijn eerste serieuze kans via Jonathan David, die na een fraaie hakbal van Yazici over schoot.

Na een kwartier spelen wist Lille de stand over twee wedstrijden gelijk te trekken. Een uitstekende strakke voorzet van Gabriel Gudmundsson belandde perfect voor de voeten van Yazici, die Martínez kansloos liet met een streep in de verre hoek: 1-0. Lille bleef ook na de openingstreffer de bovenliggende partij en kwam op een haar na op 2-0, toen André van enkele meters van het doel op Martínez kopte.

Villa bleef tegenvallen en kwam pas vlak voor rust gevaarlijk voor het doel van Lucas Chevalier. De goalie maakte zich breed en voorkwam dat Matty Cash de bal in het net kreeg. Het was veelzeggend voor het spel van Villa dat Cash zich bij die kans in buitenspelpositie bevond en dat het doelpunt nooit geteld zou hebben.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Lille andermaal een prima kans liet liggen. Er leek niets aan de hand voor Villa, totdat Youri Tielemans balverlies inleidde met een dramatische aanname. Dat deed Belg bovendien vlak zijn eigen zestien, waardoor Hákon Arnar Haraldsson een vrije schietkans kreeg. De IJslander loste een hard, maar onzuiver schot. Martínez keek de bal naast.

De beste aanval van Villa in de hele wedstrijd volgde vlak daarna. Moussa Diaby bediende John McGinn, die op zijn beurt uitstekend teruglegde op Cash. De Pools international roste de bal maar net langs het doel van Chevalier. De goalie kon halverwege de tweede helft opnieuw juichen. Een hoekschop belandde op het hoofd van André, die via de onderkant van de lat en de binnenkant van de paal binnenkopte.

Villa moest dus minimaal eenmaal scoren en kwam dichtbij via andermaal Cash, die een vlammend schot loste. Chevalier kon de poging van de verdediger nog maar net tot hoekschop verwerken. Daaruit werd Villa opnieuw dreigend, maar een treffer leverde het niet op.

Vlak voor tijd was het alsnog raak voor Villa. Chevalier loste de bal na een aanraking met teamgenoot Nabil Bentaleb, waarna Cash binnenschoot: 2-1. Lille claimde dat er daarbij een overtreding werd begaan op Bentaleb, maar scheidsrechter Ivan Kruzliak en VAR Van Boekel keurden de treffer goed. Bafodé Diakité kopte in blessuretijd nog tegen Martínez aan.

In de verlenging vertolkte Chevalier een heldenrol voor Lille. Eerst redde hij knap op een poging van Bailey, de kans uit de rebound was nog veel groter. Douglas Luiz kopte niet genoeg naar de hoek en zag Chevalier met een onwaarschijnlijke reflex redding brengen. Ivan Cavaleiro schoot in de tweede helft namens Lille maar net naast. Daarin bleken twee reddingen van Martínez cruciaal. De Argentijn had voor rust al geel gekregen en dus ook in de strafschoppenserie, maar mocht blijven staan en vertolkte een heldenrol. Martínez werd gedurende de wedstrijd uitgefloten in het land dat dankzij de doelman een wereldtitel in rook zag opgaan.

Fiorentina - Viktoria Plzen

Fiorentina kwam vorige week niet verder dan een 0-0 gelijkspel en ook in Florence slaagden de ploegen er niet in om binnen negentig minuten te scoren. In de verlenging luktedat wel. Allereerst brak Nico González de ban, door vanaf een meter of veertien de verre hoek te vinden. Plzen probeerde het nog wel, maar liep in de tweede helft in het mes. Jonathan Ikoné legde breed op Cristiano Biraghi, die Fiorentina opnieuw laat dromen van Europees succes.

