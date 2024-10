Elvis Manu keert terug in Nederland en tekent tot het einde van het seizoen

Elvis Manu is terug in Nederland. De inmiddels 31-jarige aanvaller heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij FC Volendam. Manu kan aanstaande vrijdag al zijn debuut maken tijdens het uitduel met Vitesse. Hij zit dan namelijk bij de wedstrijdselectie, zo maakt Volendam bekend.

Manu zat sinds januari zonder club nadat zijn contract bij het Roemeense FC Universitatea Cluj werd ontbonden. De in Dordrecht geboren rechtspoot trainde de afgelopen periode al mee bij de Palingboeren en heeft nu dus een contract afgedwongen.

Technisch directeur Patrick Busby is in zijn nopjes met de komst van de ervaren Manu. "Elvis heeft zich de afgelopen zes weken 'in de selectie getraind'. Het is bewonderingswaardig met welke intensiteit Elvis vastberaden is geweest om ons te overtuigen om binnen twee maanden weer in conditie te zijn. Een Elvis in goede conditie is voor FC Volendam van absolute meerwaarde.”

“Met zijn individuele acties en duelkracht is Elvis in staat om aanvallend het verschil te maken. Daarnaast kan hij met zijn persoonlijkheid en ervaringen ook een toegevoegde rol in de kleedkamer vervullen”, vervolgt de technische man.

“De selectie was met de komst van Brandley Kuwas compleet, maar met Elvis erbij zijn ook alle posities dubbel bezet. Hier hielden we natuurlijk al rekening mee. We mogen zeer tevreden zijn met de selectie."

Manu heeft in Nederland een verleden bij onder meer Feyenoord, SC Cambuur en Go Ahead Eagles. Tussen 2015 en 2016 kwam hij uit voor Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town. Daarna speelde de spits nog in Turkije, Bulgarije, Polen, Nederland en Roemenië. Tijdens de tweede seizoenshelft van 2022/23 speelde Manu op huurbasis voor FC Groningen.

Manu beleefde zijn finest hour in Nederland als speler van Feyenoord, toen hij de Rotterdammers in 2014 in de absolute slotfase van het thuisduel met Zorya Luhansk (4-3) naar de groepsfase van de Europa League schoot.