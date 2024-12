Eljero Elia blaast trainerscarrière nieuw leven in en duikt op in de Keuken Kampioen Divisie

Eljero Elia is toegevoegd aan de technische staf van ADO Den Haag Onder 17. Dat maakt de Haagse volksclub bekend via de officiële kanalen. De 37-jarige Elia liep eerder stage als trainer in de jeugdopleiding van Feyenoord.

In juli 2022 zette Elia een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. De voormalig international van Oranje speelde zijn laatste wedstrijd in het shirt van ADO, de club uit zijn geboorteplaats.

Nu keert Elia in een andere rol terug op het oude nest. Onder begeleiding van hoofdtrainer Frans Danen (58) gaat Elia bij ADO Onder 17 werken aan het afronden van zijn VC2-diploma.

Elia brak in 2005 door als profvoetballer bij ADO. Later zou hij nog spelen voor achtereenvolgens FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Basaksehir, FC Utrecht, om zijn carrière af te sluiten bij zijn jeugdliefde.

Zijn meest succesvolle periode beleefde Elia bij Feyenoord, met wie hij in 2017 na achttien jaar weer de landstitel wist te veroveren. In totaal speelde Elia dertig interlands voor Oranje, waaronder de verloren WK-finale tegen Spanje (0-1) in 2010.

Leonardo

Naast Elia verwelkomt ADO nog een voormalig prof als jeugdtrainer: Leonardo Vitor Santiago. “Hij sluit voor het behalen van zijn VC2-diploma aan bij de technische staf van Henk de Zeeuw (ADO Den Haag O19).”

De inmiddels 41-jarige Leonardo is vooral bekend door zijn tijd bij Ajax en Feyenoord. Met de Rotterdammers legde de Braziliaan in 2001/02 beslag op de UEFA Cup. Leonardo start per direct bij ADO Onder 19.