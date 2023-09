Elftal van de Week: Willem II hofleverancier na onrustige dagen

Dinsdag, 12 september 2023 om 15:00 • Laatste update: 13:33

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd de vijfde speelronde van het seizoen afgewerkt. De spelers van Willem II maakten daarin de beste indruk, aangezien de club met vijf spelers hofleverancier is.

Het doel wordt deze week verdedigd door Koen Bucker. De sluitpost van Roda JC maakte vorige week nog een enorme flater in de verloren wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (1-0), maar bewees deze week wel degelijk van waarde te zijn. Bucker hield de ene na de andere bal tegen in de gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda (1-3).

Willem II liet zich na een tumultueuze week, waarin trainer Reinier Robbemond werd ontslagen en technisch directeur Teun Jacobs opstapte, van zijn beste kant zien. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen MVV Maastricht liet de Tilburgse verdediging maar één schot op doel toe en daarom is er voor de gehele achterhoede van de Tricolores (Freek Heerkens, Raffael Behounek, Erik Schouten en Rúnar Thór Sigurgeirsson) een plekje in het Team van de Week ingeruimd.

Remco Balk was er in zijn loopbaan nog nooit in geslaagd om meer dan één goal in een seizoen te maken, maar hij scoorde zaterdag namens SC Cambuur tweemaal tegen FC Den Bosch (3-1). Van zijn vijf schoten gingen er vier op doel en daarnaast ‘versierde’ hij de strafschop die werd benut door ploeggenoot Milan Smit. Ook Rik Mulders maakte zijn eerste competitiegoal van het seizoen. De vleugelverdediger creëerde daarnaast ook de meeste kansen van alle spelers van Den Bosch: drie.

Elftal van de Week: Bucker (Roda JC); Heerkens (Willem II), Behounek (Willem II), Schouten (Willem II), Sigurgeirsson (Willem II); Sierra-Cappelleti (VVV-Venlo), Janosek (NAC Breda), Bosch (Willem II); Mulders (FC Den Bosch), Schmid (Roda JC), Balk (SC Cambuur).