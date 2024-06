Elfrink weet welk bod PSV bij Excelsior heeft neergelegd voor Couhaib Driouech

PSV probeert Couhaib Driouech vermoedelijk komende week in te lijven, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De vleugelaanvaller, die zondag met Excelsior degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, staat al meer dan een halfjaar in de belangstelling van de Eindhovenaren.

Driouech was afgelopen winter al zeer dicht bij een overstap naar PSV, maar op het laatste moment ketste de deal tussen de regerend landskampioen en Excelsior af. PSV bleef desondanks geïnteresseerd in de diensten van de smaakmaker van de Rotterdammers.

Het bod dat PSV afgelopen winter bij Excelsior had neergelegd bedroeg een transfersom tussen de drie en vier miljoen euro. De afgelopen weken heeft PSV opnieuw een aanbieding op Driouech uitgebracht. Volgens Elfrink gaat het ‘vermoedelijk om een bedrag rond de twee miljoen euro’.

Nu Excelsior de play-offs van NAC heeft verloren, is er geen belang meer om een transfer tegen te houden. Voetbal International meldde begin mei dat Royal Antwerp FC eveneens een bod op Driouech heeft uitgebracht. Het is onbekend om welk bedrag het gaat.

Elfrink schrijft dat PSV volgens de zaakwaarnemer van Driouech nog wel concurrentie van een aantal andere clubs had, maar dat het er de laatste weken op leek dat de aanvaller zijn voorkeur geeft aan een transfer naar de landskampioen van Nederland.

Eerder werd al bekend dat PSV Driouech nog steeds beschouwt als 'een goede en interessante speler', maar technisch directeur Earnest Stewart heeft meer troeven in hand en lijkt niet voornemens om zich onder druk te laten zetten door de Kralingers.

PSV bevindt zich vergeleken met afgelopen winter in een veel sterkere onderhandelingspositie, en Excelsior juist in een zwakkere. Na dit seizoen beschikt de buitenspeler nog maar over een eenjarig contract. Ook speelt de kersverse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie van zijn club een factor.

