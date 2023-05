Elfrink speculeert over opvolging Van Nistelrooij en laat eerste naam vallen

Donderdag, 25 mei 2023 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:30

Nu duidelijk is dat Ruud van Nistelrooij volgend seizoen niet de scepter zwaait bij PSV, kan voorzichtig worden gespeculeerd over zijn opvolging. De clubman maakte woensdag tot ieders verbazing bekend per direct te zullen vertrekken bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. Komend weekend, tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen tegen AZ, zal assistent-trainer Fred Rutten de honneurs waarnemen.

Voor volgend seizoen staat Earnest Stewart voor een hels karwei. De onlangs begonnen technisch directeur dient niet alleen een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen, maar ook een complete staf. Naast Van Nistelrooij vertrekken ook Rutten en André Ooijer, zo werd gisteren bekend tijdens de persconferentie. Laatstgenoemde had in een eerder stadium al bekend gemaakt te zullen vertrekken. Rutten kampt met fysieke ongemakken, terwijl Van Nistelrooij de handdoek gooide na interne onrust.

PSV-watcher Rik Elfrink neemt in het Eindhovens Dagblad alvast een voorschot op de zoektocht naar een nieuwe trainer en laat de naam van Peter Bosz vallen. De 59-jarige Apeldoorner solliciteerde onlangs openlijk bij Ajax, maar ontving nog geen belletje uit Amsterdam. Elfrink plaatst wel meteen een kanttekening bij de werkwijze van Bosz. "Hij staat voor een totaal andere aanpak. Voetballend zou de lijn na Schmidt en Van Nistelrooij dan van links naar rechts en weer terug gaan", aldus de clubwatcher.

Elfrink stelt verder dat het voor de hand ligt dat er een gevestigde naam komt. "Na de ervaringen met Schmidt ging de voorkeur duidelijk uit naar een Nederlandstalige trainer en iemand die de PSV-denkwijze op een aantal gebieden omarmt. Er lagen nogal wat uitdagingen op fysiek en medisch gebied, omdat de trainingsmethodes van Schmidt afweken van de lijn bij PSV. Dat ging nu stukken beter, maar kampioen werd PSV er niet mee." De Eindhovenaren moeten zondag op bezoek bij AZ plek twee zien veilig te stellen. Zonder Van Nistelrooij dus.