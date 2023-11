Elfrink noemt datum: ‘Op dat moment zal Lozano stap van PSV naar de USA maken’

Maandag, 20 november 2023 om 19:20 • Jeroen van Poppel

PSV maakt zich voorlopig weinig zorgen om de serieuze belangstelling van LA Galaxy voor Hirving Lozano, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV houdt zich vast aan een afspraak met de 28-jarige Mexicaan dat hij tot en met medio 2025 in het Philips Stadion te bewonderen zal zijn. Daarna is een stap naar de Major League Soccer goed mogelijk.

Fabrizio Romano bracht maandag het exclusieve nieuws dat LA Galaxy serieus in de markt is voor Lozano. De Noord-Amerikaanse club zou de vleugelspits het liefst in 2024 al aan zijn selectie toevoegen, maar daar zal PSV volgens Elfrink geen medewerking aan verlenen.

PSV heeft met Lozano afgelopen zomer een plan uitgestippeld, weet Elfrink. De Mexicaan werd voor vijftien miljoen euro overgenomen van Napoli en tekende tot medio 2028, maar het is niet de bedoeling dat hij zijn contract helemaal uitdient.

Lozano zal in ieder geval twee seizoenen in Eindhoven blijven, tot 1 juli 2025 dus. "Daarna zal hij (waarschijnlijk) alsnog de stap maken naar de Verenigde Staten", aldus de PSV-watcher.

"Vooralsnog blijft dat plan gewoon intact", stelt Elfrink.

Lozano is uitstekend begonnen aan zijn tweede periode bij PSV. De aanvaller speelde dit seizoen al twaalf keer voor de Eindhovenaren en was daarin goed voor vijf goals en twee assists. Zijn hoogtepunt dit voetbaljaar was zijn hattrick tegen Ajax (5-2 winst).