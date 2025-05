Elf trainers die Francesco Farioli zouden kunnen opvolgen bij Ajax

Francesco Farioli vertrekt na één seizoen bij Ajax, zo is maandag duidelijk geworden. De Italiaanse trainer kiest er zelf voor om zijn doorlopende contract in Amsterdam in te leveren. Grote vraag is nu: wie volgt Farioli op bij Ajax deze zomer? Voetbalzone zet de belangrijkste kandidaten op een rijtje.

Getty Images

Erik ten Hag

Ajax beleefde onder Erik ten Hag de nodige successen tussen 2018 en 2022. In 2019 stonden de Amsterdammers zelfs op de rand van de Champions League-finale. Ten Hag is vrij na zijn ontslag bij Manchester United vorig jaar oktober en wordt ook al genoemd als opvolger van Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen. De 55-jarige coach is qua spelopvatting totaal anders dan Farioli en lijkt daarom prima te passen bij de clubcultuur. Het is de vraag of Ten Hag open staat voor een terugkeer bij Ajax.

Imago

Paul Simonis

Met Paul Simonis heeft Go Ahead Eagles de kroonprins van het Nederlandse trainersgilde in huis. De jonge trainer uit Zuid-Holland (40) veroverde in zijn eerste jaar direct de TOTO KNVB Beker en gaat met de Deventenaren de play-offs om Europees voetbal in. Simonis laat zijn ploeg al het hele seizoen fris en aanvallend voetballen en werd eerder al genoemd als mogelijke opvolger van Peter Bosz bij PSV. Hij is volgens De Telegraaf de voornaamste kandidaat bij Ajax, net als Ten Hag.

Imago

Marcel Keizer

Voor Ajax is Marcel Keizer geen onbekende. Hij was in 2017 de opvolger van Bosz in de Johan Cruijff ArenA. Het huwelijk duurde slechts een halfjaar, want Keizer werd in december 2017 ontslagen na een verloren bekerwedstrijd tegen FC Twente. Valentijn Driessen schoof de naam van Keizer in april nog naar voren in Kick-Off, omdat hij er destijds goed opstond bij de spelers van Ajax. De ervaren coach was laatstelijk werkzaam bij Al-Shabab, dat in september 2023 afscheid nam van de Nederlander.

Imago

John Heitinga

De rechterhand van Arne Slot bij Liverpool kent Ajax als speler, jeugdtrainer en interim-coach. Heitinga (41) nam in januari 2023 het stokje over van de ontslagen Alfred Schreuder. Ajax besloot om hem na het seizoen 2022/23 niet permanent aan te stellen in Amsterdam en voor Maurice Steijn te gaan. Via West Ham United kwam de oud-verdediger terecht bij Liverpool, waar hij in zijn debuutjaar direct de Engelse landstitel wist te veroveren. Het is afwachten of Ajax kiest voor een trainer zonder al te veel ervaring als eindverantwoordelijke.

Imago

Michael Reiziger

De huidige bondscoach van Jong Oranje is net als Heitinga innig verbonden aan Ajax. De voormalig rechtsback diende de nummer twee in de Eredivisie als jeugdtrainer, interim-coach en assistent. Met Jong Ajax veroverde de geboren Amsterdammer in 2018 de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Reiziger was teleurgesteld toen Ajax begin 2023 niet hem maar Heitinga koos als tussenpaus. Desondanks blijft de oud-verdediger dromen van het hoofdtrainerschap in de Johan Cruijff ArenA.

Getty Images

Kasper Hjulmand

De voormalig bondscoach van Denemarken, die afscheid nam na het EK in 2024, werd in mei 2023 al eens genoemd bij Ajax. Kasper Hjulmand verrichte destijds goed werk als keuzeheer van de Denen en kwam daardoor in beeld in Amsterdam. Ajax besloot destijds echter om Steijn een contract voor te leggen, een keuze die uiteindelijk slecht uitpakte. De 53-jarige Hlulmand is sinds 2006 actief als hoofdcoach en zit zonder werkgever sinds zijn vertrek als bondscoach van Denemarken in juli vorig jaar.

Imago

Ron Jans

Voor Ron Jans is het trainerschap bij FC Utrecht naar eigen zeggen zo goed als zeker zijn laatste klus. Maar wellicht kiest Ajax voor een ervaren trainer na het plotselinge vertrek van Farioli. Jans, met een schat aan ervaring bij diverse clubs in binnen-en buitenland, filosofeerde eerder dit jaar met Trouw over een eventueel avontuur bij Ajax. ''Ik ben dan toch wel nieuwsgierig hoe het was gelopen als ik daar terecht zou zijn gekomen'', zo sprak hij in januari. Jans, die met FC Utrecht Europees voetbal haalde, ligt bij de subtopper nog een seizoen vast.

Imago

Alex Pastoor

De 58-jarige Alex Pastoor wilde een sabbatical na zijn vertrek bij Almere City vorig jaar zomer. Lang duurde dat niet, want hij is inmiddels als assistent van Patrick Kluivert werkzaam bij de Indonesische nationale ploeg. Pastoor droomde vorig jaar tegenover het Algemeen Dagblad hardop over een dienstverband bij Ajax. ''Laat mij en Michael Reiziger samen Ajax doen en we maken er echt wel iets goeds van.'' De ervaren coach voegde er direct aan toe dat hij niet het gevoel heeft dat Ajax bij hem zal aankloppen.

Imago

Frank de Boer

De Noord-Hollander beleefde als speler én trainer grote successen bij Ajax. Frank de Boer sleepte als coach vier landstitels in de wacht, al was er ook forse kritiek op het spel van Ajax onder zijn leiding. De voormalig Oranje-international zal nooit bij voorbaat 'nee' zeggen tegen Ajax, dat De Boer niet bovenaan het wensenlijstje heeft staan. De Boer probeerde het in het buitenland, maar kende geen successen bij Inter, Crystal Palace en Atlanta United, en lijkt dicht bij huis veel beter te functioneren.

Imago

Pepijn Lijnders

De pas 42-jarige Pepijn Lijnders was, verdeeld over twee periodes, behoorlijk succesvol bij Liverpool als rechterhand van Jürgen Klopp. Als hoofdtrainer kende hij minder succes bij NEC en Red Bull Salzburg. Lijnders, die het trainersvak leerde bij PSV, werd na afloop van het seizoen 2023/24 al eens genoemd in Ajax-kringen, toen bekend werd dat John van 't Schip zou vertrekken. Ajax koos toen echter voor de relatief onbekende Farioli, waarna Lijnders voor het avontuur in Salzburg ging.

Imago

Kjetil Knutsen

Ajax is al vaker besproken als mogelijke bestemming voor Kjetil Knutsen. De ervaren coach uit Noorwegen heeft in eigen land een heldenstatus vanwege zijn ongekende successen bij FK Bodø/Glimt. Knutsen loodste de club naar vier opeenvolgende kampioenschappen en reikte dit seizoen tot de halve finale in de Europa League. Het lijkt erop dat de als tactisch sterk te boek staande oefenmeester (56) klaar is voor een klus in een aansprekende Europese competitie.