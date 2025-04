El Ahmadi: 'Een gevaar voor zichzelf! Hij doet alles verkeerd wat hij verkeerd kan doen'

Karim El Ahmadi oordeelt behoorlijk kritisch over een zwak moment van AZ zaterdag in de wedstrijd tegen Feyenoord. De analist van ESPN begrijpt sowieso niet zoveel van de tactiek die AZ-coach Maarten Martens hanteerde in het AFAS Stadion.

AZ kwam volgens El Ahmadi tegen Feyenoord voortdurend in de problemen door eigen fouten. "Zodra ze gaan opbouwen van achteruit zie je dat ze zichzelf in de problemen brengen. Ze moeten de directe bal spelen en gevaarlijk worden met de snelle jongens voorin, maar als ze proberen te voetballen zijn ze een gevaar voor zichzelf."

Het enige doelpunt in de wedstrijd begon bij dom balverlies in eigen zestien van Zico Buurmeester. "Hij doet bijna alles verkeerd wat hij verkeerd kan doen in die positie", aldus El Ahmadi.

Kenneth Perez haakt daarop in: "Buurmeester kan gewoon terugspelen op Zoet, maar hij wil iets anders doen." Daardoor kon Ayase Ueda de bal onderscheppen. De bal kwam bij Igor Paixão, die zijn voorzet in eigen doel gekopt zag worden door Buurmeester.

"Daarna is het wel pech. Het is heel ongelukkig. Een slechte samenloop van omstandigheden voor Zico Buurmeester", aldus Perez.

Het weinig doortastende handelen van Zoet is eveneens opmerkelijk. "Ik weet niet of hij tegen de zon inkijkt. Of hij hem moet hebben? Hij had hem zomaar kunnen hebben, ja", knipoogt Perez.

El Ahmadi zag AZ in het geheel tekortkomen. "AZ miste vandaag kwaliteit, met name Jordy Clasie (die geblesseerd is, red.)." El Ahmadi zag AZ niet geholpen worden door de invallers. "Kees Smit is normaal goed in zichzelf vrijspelen, maar die viel heel matig in. Veel balverlies."