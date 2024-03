EK is volgens Bosz nog helemaal geen verloren zaak voor Noa Lang

Noa Lang kwakkelt al het hele seizoen met hamstringklachten, maar desondanks blijft Peter Bosz optimistisch gestemd. De trainer van PSV hoopt dat de vleugelaanvaller dit seizoen nog in actie kan komen en sluit zelfs deelname aan het EK met het Nederlands elftal niet uit.

"Er is nog steeds hoop dat hij dit seizoen in de eindfase in actie kan komen en hopelijk haalt hij dat", wordt Bosz vrijdag op het persmoment voorafgaand aan het uitduel van PSV met NEC van zaterdag geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad.

"Als hij het EK dan kan spelen, krijgt de bondscoach er een frisse en fitte speler bij. Wanneer Noa weer met de groep kan trainen, weten we nog niet precies", zegt Bosz over de buitenspeler die eind januari voor het laatst in actie kwam voor PSV en sindsdien herstelt van de zoveelste hamstringblessure.

De laatste interland van Lang dateert van september vorig jaar, toen hij als invaller tien minuten meedeed in de met 1-2 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. De zes interlands van Oranje daarna moest de aanvaller, die op tien duels voor het Nederlands elftal staat, laten schieten wegens blessureleed.

Debuut als international

Walter Benítez maakte deze week zijn debuut bij Argentinië, dat vriendschappelijk met 3-1 won van Chili. "Walter glom van trots. Dat is ook logisch, als je net international bent geworden. Dit seizoen is het niet altijd veel over hem gegaan en vaak is dat een compliment", toont Bosz zich tevreden over zijn keeper.

Toekomst Bosz

Bosz gaat op het persmoment in het Philips Stadion tevens kort in op zijn eigen toekomst in Eindhoven. Zijn contract loopt door tot medio 2026 en er is volgens de trainer geen enkele reden om eerder te vertrekken. Daarnaast wil Bosz liever alleen over de eerstvolgende wedstrijd van zijn team praten.

"Zo hebben wij het het hele seizoen gedaan. Alles op de volgende wedstrijd richten en dat is nu NEC. Daarna kijken we weer verder", aldus Bosz, die met PSV nog ongeslagen is in de Eredivisie en hard op weg is richting de landstitel.

