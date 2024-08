Eis Ajax staat transfer Borna Sosa naar Torino voorlopig in de weg

De onderhandelingen tussen Ajax en Torino over een transfer van Borna Sosa lopen momenteel spaak, zo meldt Voetbal International. De Italianen zetten in op een huurdeal, eventueel met verplichte koopoptie, terwijl Ajax Sosa vooralsnog enkel definitief van de hand wil doen.

De Kroatische linksback werd eind juli samen met enkele medespelers teruggezet naar Jong Ajax en staat op de nominatie om de Amsterdammers deze zomer te verlaten.

Torino is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Sosa, die al een gesprek voerde met trainer Paolo Vanoli. Volgens Tim van Duijn, Ajax-clubwatcher namens VI, is een vertrek van Sosa naar de Serie A-club momenteel van de baan.

Een transfer kan enkel doorgaan als Torino een som op tafel legt, Ajax van gedachten verandert of er later deze maand een andere club zich in Amsterdam meldt om Sosa over te nemen.

De vleugelverdediger werd in de zomer van 2023 vlak voor het sluiten van de deadline door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat voor acht miljoen euro naar Ajax gehaald.

Mislintat sprak zich destijds lovend uit over zijn aankoop: “Als je hem ziet tijdens de training, geloof je niet wat hij allemaal met links kan. Sosa’s linkerbeen is fantastisch, ik vergelijk de kwaliteit van zijn voorzetten met die van David Beckham.”

Sosa kwam het afgelopen seizoen tot 1.613 speelminuten, verdeeld over 27 officiële duels. Deze jaargang moet hij Jorrel Hato voor zich dulden op de linksbackpositie, terwijl Youri Baas en Dies Janse ook hoger in de pikorde staan.