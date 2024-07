Eindelijk duidelijkheid: Xavi Simons speelt ook komend seizoen voor RB Leipzig

Xavi Simons speelt ook volgend seizoen bij RB Leipzig. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland maandagochtend. De 21-jarige aanvallende middenvelder wordt opnieuw voor een jaar gehuurd van Paris Saint-Germain.

Simons speelde ook afgelopen seizoen op huurbasis in Leipzig. In principe zou hij deze zomer, na het EK en zijn vakantie, terugkeren bij zijn eigenlijke werkgever PSG.

Zelf wilde Simons naar verluidt komend seizoen niet uitkomen voor PSG, waardoor er naar een oplossing moest worden gezocht. De Franse club wilde de aanvallende middenvelder, die nog tot medio 2027 vastligt in Parijs, niet verkopen.

Daardoor leek een huurovereenkomst de enige optie, en daar hebben beide partijen nu zo goed als zeker een akkoord over bereikt. Het gaat om een huurovereenkomst van opnieuw een jaar.

Eerder werd Simons onder meer ook gelinkt aan Manchester United en Bayern München. Volgens Plettenberg had der Rekordmeister liefst 90 miljoen euro voor hem over.

Uiteindelijk is dat dus niet genoeg gebleken om Simons vast te leggen. Daardoor zal Bayern moeten doorschakelen naar een alternatief. Volgens Plettenberg richt Bayern de pijlen nu op de negentienjarige Désiré Doué van Stade Rennes.

Afgelopen seizoen kwam Simons tot 43 officiële duels namens Leipzig, waarin hij goed was voor 10 goals en 15 assists. Die Roten Bullen eindigden afgelopen seizoen op de vierde plek in de Bundesliga en zijn daardoor komend seizoen actief in de Champions League.

