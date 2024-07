Erik ten Hag ontkent: ‘Matthijs de Ligt kwam niet uit mijn koker’

Erik ten Hag heeft in een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad stilgestaan bij de toenemende Nederlandse invloeden bij Manchester United. Na Tyrell Malacia, Donny van de Beek en Wout Weghorst afgelopen seizoen werd deze zomer Joshua Zirkzee ingelijfd. Ook Matthijs de Ligt is een belangrijke kandidaat om naar Old Trafford te komen.

De lijst met spelers met een Nederlandse link of link met de Eredivisie is nog een stuk langer. Antony, Lisandro Martínez, Christian Eriksen, André Onana, Mason Mount en Sofyan Amrabat zijn allemaal geen onbekenden van Ten Hag.

De in Haaksbergen geboren oefenmeester vindt niet dat het te veel de Nederlandse kant op gaat bij United. "Het is nog maar afwachten of De Ligt komt. Maar het mooie is: in mijn vakantie was ik even drie of vier weken uit het proces. In die periode is het toch echt de club geweest, de nieuw ingerichte scouting- en recruitmentafdeling, die deze spelers heeft ingebracht", aldus Ten Hag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Dat daar ook Nederlanders tussen zitten, is in feite toeval. Primair waren dit spelers die vanuit onze organisatie werden aangedragen. Maar uiteraard steun ik die, laat dat helder zijn. En we maken de keuze nog steeds gezamenlijk."

"Matthijs ken ik natuurlijk goed, dat ga ik niet ontkennen", gaat Ten Hag verder. "Twee jaar geleden wilde ik hem al graag halen, maar toen was hij al heel ver met Bayern München. Maar geloof het of niet: hij kwam in dit proces niet specifiek uit mijn koker."

Ten Hag is zich ervan bewust dat, mochten de 'Nederlanders' niet presteren, het op zijn bordje komt. "Ik weet dat het een bepaald beeld schept, natuurlijk snap ik hoe dat werkt. Maar uiteindelijk is het criterium dat boven alles gaat: is de speler goed of niet goed? Past het qua karakter, qua leeftijd en uiteraard bij de kwaliteit die we zoeken."

"Moet je het dan laten, puur omdat de buitenwereld daar iets van vindt? Je moet met elkaar gewoon zuivere afwegingen maken, om samen tot een zo goed mogelijke selectie te komen. Ik geloof er heilig in dat we daarin steeds meer de goede kant opgaan."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties