Eerste selectie Carsley bij Engeland: Noni Madueke voor het eerst opgeroepen

Interim-manager Lee Carsley heeft de selectie van Engeland bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijden tegen Ierland en Finland. De opvallendste naam is die van Noni Madueke, die voor het eerst bij de selectie van de nationale ploeg zit. Ben White is de opvallendste afwezige.

Madueke is bij Chelsea geweldig begonnen aan het seizoen. Afgelopen weekend was hij zelfs goed voor een hattrick op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (2-6 overwinning). Zijn goede optredens zijn niet onopgemerkt gebleven, daar interim-bondscoach Carsley hem heeft opgeroepen voor de komende interlands van Engeland.

Madueke werd door Chelsea in januari 2023 voor een bedrag van 35 miljoen euro overgenomen van PSV. In zijn eerste volledige seizoen in Londen kwam hij in totaal tot 34 wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde. Dit seizoen heeft hij er in twee wedstrijden al vier in liggen.

De voormalig PSV’er speelde maar liefst twintig wedstrijden voor Engeland Onder 21, maar werd nooit eerder opgeroepen voor het eerste elftal. Naast Madueke debuteren ook Morgan Gibbs-White en Angel Gomes in de selectie van the Three Lions.

Jack Grealish maakt ook weer deel uit van de selectie. De 28-jarige buitenspeler van Manchester City werd tot zijn grote teleurstelling niet meegenomen naar het EK in Engeland, maar kan onder Carsley wel weer rekenen op een plekje in de selectie.

White is wederom niet van de partij. De rechtsback van Arsenal gaf onder Carsley's voorganger Gareth Southgate aan niet voor zijn land uit te willen komen. Het is onduidelijk of White in zou zijn gegaan op een oproep van Carsley. Ook James Maddison is niet van de partij.

Kieran Trippier liet eerder op de dag weten een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. De 34-jarige vleugelverdediger vindt het na 54 interlands wel welletjes en heeft zich niet meer beschikbaar gesteld.