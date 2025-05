Robin van Persie krijgt op Feyenoord-persco 'vraag namens heel Amsterdam en Ajax' en gaat stuk: 'Misschien wil je dat niet horen, maar...'

Robin van Persie kreeg vrijdagmiddag op de persconferentie van Feyenoord ‘een vraag namens heel Amsterdam’. De Rotterdammers kunnen Ajax zondag een handje helpen door in eigen huis te winnen van PSV. Als de recordkampioen dan ook wint van NEC, zijn ze kampioen.

De situatie is genoeg reden voor AT5 om een verslaggever naar De Kuip te sturen. “Ik ben van AT5, dat is een beetje het RTV Rijnmond van Amsterdam. Ik weet niet of je AT5 kent. Heb je er goede ervaringen mee?”, vraagt de verslaggever aan Van Persie.

“Ik weet niet of ik ooit een interview met AT5 heb gehad”, reageert de trainer. “Dit is misschien wel een uniek moment”, aldus de journalist. Van Persie: “Ons debuut.”

“Ik ben hier natuurlijk omdat Ajax zondag kampioen kan worden als jullie van PSV winnen. Heel Amsterdam wil weten wat het gevoel in Rotterdam is. Gaan jullie winnen van PSV?”

“Misschien wil je dat niet horen, maar wij zijn niet bezig met Ajax”, zegt Van Persie. “Nee, totaal niet. Wij zijn echt volledig bezig met onszelf en die wedstrijd winnen op zondag. Wat ons gevoel is? Dat is héél goed. Ons gevoel is echt héél goed, maar dat is het wel vaker bij mij, hoor.”

“Had je ooit verwacht dat heel Amsterdam blij zou zijn met jou?”, vraagt de journalist dan. “Dat heel Amsterdam zou gaan juichen straks als, bijvoorbeeld, Antoni Milambo hem in de kruising schiet?” Van Persie kan daar wel om lachen. “Ik hoop dat wij die wedstrijd zondag winnen. Wat het gevolg dan verder is voor de mensen in Amsterdam, is aan jullie.”