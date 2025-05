Johan Derksen gaat samenwerken met man die celstraf van 8,5 jaar uitzit: 'Kies zelf mijn vrienden'

Johan Derksen gaat een podcast maken met Henk Kuipers. Dat vertelt eerstgenoemde aan het Algemeen Dagblad. De show gaat ‘Groeten uit Grolloo’ heten en ongeveer 45 minuten per aflevering duren.

Derksen is al langer goed met Kuipers, die in 2022 werd veroordeeld tot 8,5 jaar cel. De voormalig voorman van No Surrender maakte zich volgens het Hof schuldig aan leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld.

Kuipers mag tegenwoordig enkele dagen per week met verlof. “Henk is misbruikt voor een voorbeeldfunctie”, aldus Derksen in gesprek met het AD. “Ik vind het een hele open en eerlijke man, sociaal ook.”

“Ik was op een gegeven moment gecanceld door heel Nederland, maar Henk bleef. En daarbij: wat Nederland zegt, vind ik niet zo relevant. Ik kies zelf mijn vrienden, daar heb ik niemand voor nodig.”

De podcast zal over van alles en nog wat gaan. Alles wat actueel is, wordt besproken. De eerste aflevering is vanaf volgende week te beluisteren.