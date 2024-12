Galatasaray is bereid om mee te werken aan de vertrekwens van Hakim Ziyech, zo schrijft journalist Santi Aouna van Foot Mercato. De 31-jarige ex-Ajacied liet eerder deze week in niet mis te verstane woorden weten dat hij geen toekomst voor zichzelf meer ziet bij de Turkse topclub.

Ziyech is ontevreden over zijn huidige situatie bij de club en stak zijn emoties niet onder stoelen of banken. “Galatasaray is voorbij voor mij”, werd Ziyech enkele dagen geleden geciteerd door journalist Haluk Yürekli

"Ik wil hier niet spelen, ik vertrek in januari”, vervolgde Ziyech, die hard uithaalde naar zijn trainer. “Ik heb nog nooit een coach van zo'n laag niveau gezien als Okan Buruk.”

Dat de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller tijdens de winterse transferwindow bij Galatasaray gaat vertrekken, lijkt een zekerheid. Volgens Foot Mercato hebben verschillende clubs uit het Midden-Oosten al geïnformeerd naar de diensten van Ziyech.

De Marokkaans international staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een transfer naar het Midden-Oosten, maar hij zou nog wachten op een aanbieding van een club uit een stad die hem aanspreekt.

Enkele geïnteresseerde clubs kunnen volgens Aouna niet voldoen aan de hoge salariseisen van Ziyech. Tegelijkertijd is het de vraag wie er daadwerkelijk met hem in zee wil, aangezien de creatieveling al ‘enkele jaren kampt met knieproblemen’.