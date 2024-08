Robert Eenhoorn onthult hoe contact met Arne Slot is na veelbesproken breuk met AZ

Robert Eenhoorn onderhoudt weer normaal contact met Arne Slot. De band tussen beide heren raakte beschadigd toen halverwege het seizoen 2020/21 bleek dat Slot, toen nog hoofdtrainer van AZ, in het geheim sprak met Feyenoord. Enkele jaren later is dat conflict wat betreft Eenhoorn niet langer een issue.

"Jullie waren daar verbolgen over bij AZ. Hebben jullie daarover al een keer gesproken, of shake hands gehad?", wil Hans Kraay junior zondagochtend van Eenhoorn weten in Goedemorgen Eredivisie.

"Ja. Niet gesproken, maar wel elkaar de hand geschud. Vorig jaar na de wedstrijd, die zij (Feyenoord, red.) met 0-1 wonnen. Dat was overigens een van de wedstrijden waarin Feyenoord niet dominant was", aldus de bij AZ vertrokken algemeen directeur.

"Toen is Arne naar ons toegekomen en heeft hij handen geschud met mij en Max (Huiberts, technisch directeur AZ, red.)", onthult de directeur die bijna tien jaar aan AZ verbonden was. "We hebben niet de tijd gehad om met elkaar te praten. Maar het was non-verbaal duidelijk dat het hiermee klaar is."

"En je gunt hem het succes?", wil Kraay vervolgens weten. "Het is natuurlijk heel knap. Liverpool is natuurlijk een van de grootste clubs ter wereld. Om daar uiteindelijk terecht te komen, is knap", deelt Eenhoorn complimenten uit aan Slot.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt zich af of Eenhoorn trots is op het feit dat Slot ooit trainer van AZ was, nu hij via Feyenoord bij Liverpool is terechtgekomen. "Je moet altijd onderscheid maken tussen zaken. Waarom neem je afscheid van elkaar? Dit had natuurlijk niks met kwaliteit te maken."

"Het feit dat hij een hele goede trainer was.... Je hebt nog nooit uit mijn mond of die van Max Huiberts gehoord dat dat niet zo is", zo besluit de op 1 juli bij AZ vertrokken Eenhoorn zijn betoog over Slot.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!