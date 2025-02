PSV heeft sinds woensdag te maken met 'absoluut niet blije' speler

PSV maakte ongewild een roerige winterse transferwindow mee. De Eindhovenaren waren aanvankelijk niet van plan om heel actief te worden, maar werden daar door omstandigheden wel toe gedwongen. Er vielen ook slachtoffers, want één selectiespeler van PSV is 'absoluut niet blij' uit de transfermaand gekomen, zo meldt Voetbal International.

Technisch directeur Earnest Stewart ging er begin januari vanuit dat het een rustige transferperiode zou worden voor PSV. "We hadden natuurlijk Esmir Bajraktaveric als de vervanger van Hirving Lozano aangetrokken, maar verder hadden we niet veel plannen."

De verkoop van Matteo Dams, die voor bijna tien miljoen euro werd verkocht aan Al Ahli, veranderde de zaken. "Dat kwam ons in de schoot vallen", zegt Stewart. Daarna raakte Ricardo Pepi zwaar geblesseerd, waardoor PSV plots op zoek moest naar een extra spits.

Loum Tchaouna werd gebombardeerd tot hoofddoelwit van PSV, een 21-jarige rechtsbuiten van Lazio die ook als spits kan spelen. Hij had de langetermijnvervanger van Johan Bakayoko kunnen worden, maar PSV wist Tchaouana niet aan te trekken.

"Waarom niet? Omdat zijn club uiteindelijk niet wilde verkopen. Dan houdt het gewoon op. Wat je vervolgens doet, is kijken of je iemand kunt huren. Het is heel spijtig dat het ons niet is gelukt."

PSV probeerde op het laatste moment om Noah Ohio te huren, maar ook met FC Utrecht kon geen akkoord worden bereikt. Isaac Babadi werd slachtoffer van de hele spitsensoap bij PSV. De negentienjarige middenvelder stond op het punt om verhuurd te worden aan sc Heerenveen, maar doordat PSV geen extra spits wist te strikken, mocht Babadi niet weg.

Daar is de speler en zijn entourage 'absoluut niet blij mee', zo meldt VI. "Natuurlijk had verhuur voor de ontwikkeling van Isaac goed kunnen zijn", zegt Stewart. "Maar wij hebben ook te maken met een bepaalde bezetting in onze selectie. Die wilden we handhaven."