Eén speler van Nederlands elftal blijft langer op het veld: 'Extra training'

Terwijl alle andere spelers van het Nederlands elftal de kleedkamer al hadden opgezocht na de overwinning tegen Bosnië en Herzegovina, bleef Wout Weghorst langer op het veld staan. De spits van Ajax werkte daar aan zijn fitheid.

Weghorst stond ruim na de Nations League-wedstrijd nog in trainingsoutfit op het veld in het Philips Stadion samen met René Wormhoudt, kracht- en conditietrainer van Oranje.

Het moment werd in beeld gebracht bij de nabeschouwing van de NOS. "Weghorst is nog even bezig met wat extra training", aldus presentator Gert van 't Hof.

Weghorst viel in de 74ste minuut in voor Joshua Zirkzee en maakte vlak voor tijd de vierde Nederlandse goal. De spits stond op de goede plek om een afvallende bal binnen te schieten en deed dat voortreffelijk.

Weghorst maakte een onregelmatige voorbereiding op het seizoen door, waarin hij pas laat een transfer maakte van Burnley naar Ajax. Door het gebrek aan wedstrijdritme geldt Weghorst in deze interlandperiode niet als basisspeler voor Ronald Koeman, zo maakte de bondscoach voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk.

"Wout heeft bewezen ook te kunnen starten voor ons, maar voor deze periode kies ik voor Joshua Zirkzee en Brian Brobbey", aldus Ronald Koeman. Zirkzee startte tegen Bosnië, terwijl Brobbey dinsdag zal spelen tegen Duitsland.